Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка между Россией и Испанией.
Серхио Рамос, getty images
14 ноября 2017, 23:35
Испанцы лидировали 2:0, довели счет до 2:3, но все же сумели сыграть вничью.
Россия – Испания 3:3
Голы: Смолов, 41, 70, Миранчук, 51 – Альба, 9, Рамос, 35, 53 (оба – с пенальти)
Россия: Лунев – Смольников (Игнатьев, 87), Джикия, Васин, Кудряшов (Рауш, 75), Жирков (Комбаров, 82) – Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Дзагоев (Кокорин, 62) – Смолов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 67).
Испания: Де Хеа – Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46) – Тиаго (Сауль, 60), Бускетс (Д. Силва, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46) – Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.
Предупреждения: Бускетс, Витоло.