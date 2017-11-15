Испания

Хорватский хавбек не собирается быть футболистом ротации.

После прихода бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо Ивана Ракитича пугает возможность присесть на скамейку запасных. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 30-летний футболист сейчас рассматривает возможные варианты продолжения карьеры. Не исключено, что хорват станет частью трансфера по Коутиньо.



Напомним, Ракитич поставит свою подпись под новым контрактом 10 марта, и в нем будет прописана сумма отступных в размере 125 миллионов евро. Новое соглашение действует до 30 июня 2021 года.

Ракитич перебрался на Капм Ноу летом 2014 года из Севильи.