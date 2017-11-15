Испания

Футболист Барселоны и сборной Аргентины Маскерано повредил колено.

Хавбек Барселоны Хавьер Маскерано пропустит четыре недели из-за травмы колена, которую он получил в товарищеском матче между Аргентиной и Нигерией. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Во вторник, 14-го ноября, состоялся товарищеский матч Аргентина — Нигерия. Поединок прошел в Краснодаре и завершилась победой африканцев (4:2). Хавьер отыграл весь матч.

В среду, 15-го ноября, Маскерано прошел медобследование в Сан-Жоан-Деспи, где узнал, что следующий месяц проведет в лазарете. 33-летний футболист пропустит матчи Примеры с Леганесом (18 ноября), Валенсией (26 ноября), Сельтой (3 декабря) и Вильярреалом (10 декабря).

В текущем сезоне Маскерано сыграл за Барселону 10 матчей.