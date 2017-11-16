Испания

Бразильский нападающий в один момент был близок к тому, чтобы остаться в Барселоне.

Прошлым летом Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола, перейдя в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

Как сообщает Marca, данная сделка могла бы и не состояться, если бы в ней не принял активное участие отец нападающего.

По информации издания, в один момент Неймар устал ото всей окружающей шумихи и разнообразных бюрократических процедур, потому попросил президента Барселоны Хосепа Марию Бартомеу свернуть оформление сделки с ПСЖ, отменив трансфер.

Тем не менее, в ситуацию вмешался его отец, который, как уверяет Marca, приструнил сына и закончил переход против его воли.

Ранее сообщалось, что Неймар сожалеет о трансфере в ПСЖ.