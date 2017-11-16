Нападающий Реала Карим Бензема рассказал о том, как непросто быть футболистом топ-класса в Реале.
Карим Бензема, getty images
16 ноября 2017, 12:50
На Бензема уже не первый год льется поток критики за слабую реализацию голевых моментов.
"У меня нет права сделать три неточных передачи. Когда я совершаю неудачное действие – уже есть напряжение", — посетовал Бензема Canal +.
"Но великие футболисты должны ставить перед собой самые высокие требования и права на ошибки не имеют. Если ты не будешь забивать или делать ассисты, то понимаешь, с чем столкнешься".
В нынешнем сезоне на счету Бензема забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 9 матчах за Реал во всех турнирах.
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