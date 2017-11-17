Испания

Нападающий сборной Португалии и Реала Криштиану Роналду рассказал о защите титула в Лиге чемпионов и семье.

"Что касается активности ПСЖ с трансферами — я не боюсь этого клуба. Реал является действующим победителем Лиги чемпионов, и именно мы защищаем титул второй год подряд", — цитирует Роналду L'Équipe.

"Безголевая серия? Я нормально отношусь к таким вопросам. Что я нахожу странным – когда этот же вопрос мне задают в семье. Если я не забваю родные сразу спросят: "Что с тобой не так?".

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Криштиану Роналду заявил, что планирует завоевать семь Золотых мячей.

Также у капитана Реала Серхио Рамоса и вингера Криштиану Роналду в последнее время не лучшие отношения.