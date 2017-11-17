Бизнесмен из Израиля Идана Офера вошел в состав акционеров мадридского Атлетико.
Идан Офер
17 ноября 2017, 06:58
Официальный сайт Атлетико Мадрид сообщил, что 15% акций клуба были проданы израильтянину Идану Оферу. Компания 59-летнего израильтянина Quantum Pacific Group заплатила за них около 50 млн евро.
Quantum Pacific Group занимается различными отраслями, от судоходства и автомобилестроения до , энергетик и медицинских технологий.
Состояние Идана Офера оценивается в три миллиарда евро.
Сообщается, что израильский бизнесмен станет миноритарным владельцем клуба и не сможет влиять на спортивную составляющую.