Испания

Бизнесмен из Израиля Идана Офера вошел в состав акционеров мадридского Атлетико.

Официальный сайт Атлетико Мадрид сообщил, что 15% акций клуба были проданы израильтянину Идану Оферу. Компания 59-летнего израильтянина Quantum Pacific Group заплатила за них около 50 млн евро.

Quantum Pacific Group занимается различными отраслями, от судоходства и автомобилестроения до , энергетик и медицинских технологий.

Состояние Идана Офера оценивается в три миллиарда евро.

Сообщается, что израильский бизнесмен станет миноритарным владельцем клуба и не сможет влиять на спортивную составляющую.