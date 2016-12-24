Фенербахче готовит 7 миллионов евро на Тайсона

Турция

Полузащитник Шахтера Тайсон попал в сферу интересов турецкого Фенербахче.

Бразильский Goal.com информирует о заинтересованности команды Дика Адвооката к 28-летнему бразильскому атакующему хавбеку Горняков.

В Фенере знают, что уже летом Тайсон может подписать с другой командой, так как в конце 2017-го контракт игрока с Шахтером подходит к концу. Турки будут апеллировать к украинской стороне этим фактом на переговорах.

Goal.com со ссылкой на Ora Bolas сообщает, что Желтые Канарейки готовы выделить семь миллионов евро на покупку Тайсона.

Недавно сам футболист заявил, что хотел бы вернуться в Интернасиональ. Бразилец готов подписать с Шахтером новый контракт, если клуб отпустит его поиграть в родном клубе на правах годовой аренды.