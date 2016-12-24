Турция

Голландский вингер Депортиво Райан Бабель, судя по всему, вернется в Турцию.

На днях 30-летний голландец заявил об уходе из Депора, где выступал с начала сентября. Бабель смог себя проявить, потому в клубе хотели оставить игрока у себя, но со своим предложением (контракт на 2,5 года) появился Бешикташ.

Сегодня полузащитник появился на домашней игре Черных Орлов против Газиянтепспора (1:0). Судя по всему, Бабель в живую наблюдал за победой своей будущей команды.

Добавим, что Бабель уже выступал в турецкой Суперлиге. До перехода в Аль-Айн, футболист два сезона отыграл в Касымпаше.

В 11-ти матчах футболист Депортиво забил четыре гола и отдал один ассист.