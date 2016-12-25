Турция

Полузащитник амстердамского Аякса и сборной Дании Лассе Шене попал в сферу интересов турецкого Фенербахче.

Стоит отметить, что 30-летний центрхав защищает цвета амстердамцев с лета 2012 года, а его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

По информации турецких СМИ, в подписании Шене лично заинтересован наставник Фенербахче Дик Адвокаат, который является поклонником таланта датчанина.

Отмечается, что Канарейки готовы заплатить Аяксу 3 млн евро, чтобы заполучить хавбека сборной Дании уже в январе.

Если этот переход не состоится, то летом Шене покинет Аякс в статусе свободного агента.

В текущем сезоне датчанин отыграл за амстердамцев во всех турнирах 20 матчей, отметившись 4 голами и 5 ассистами.