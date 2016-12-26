Турция

Полузащитник бразильского Палмейраса Дуду попал в сферу интересов турецкого Фенербахче.

Напомним, что 24-летний вингер присоединился к Вердао в январе 2015 года, перебравшись из киевского Динамо.

Интересно, что за два года в составе Палмейраса он успел выиграть чемпионат и Кубок Бразилии.

Как сообщает турецкий портал goalbien.com со ссылкой на программу Beyaz Futbol, в подписании Дуду заинтересован Фенербахче, который уже вступил в переговоры с бразильцем.

Однако для подписания экс-хавбека Динамо Канарейкам придется выдержать конкуренцию со стороны китайских клубов.

В то же время отмечается, что сам Дуду склоняется к возвращению в Европу.

В 2016 году воспитанник Крузейро отыграл за Палмейрас во всех турнирах 51 матч, отметившись 9 голами.