Football.ua выделяет самые значимые события 16-го тура турецкой Суперлиги.
башакшехир потерял очки, twitter
27 декабря 2016, 13:05
Результаты тура:
Башакшехир потерял очки, но остался первым
Хозяева активнее начали матч, угрожая лидеру чемпионата с угловых. Башакшехиру то везло, то на своем уровне играл Бабаджан, несколько раз выручив команду.
Башакшехир забил с первого же момента. На подборе перед штрафной соперника центрхав Аттамах мощно пробил Акьюза.
Аданаспор отыгрался в начале второй половины игры. Бабаджан не смог перехватить прострел Оздемира, а Гейе забил мяч в пустые ворота.
Гостям удалось забить второй мяч. Ассистент главного арбитра даже успел добежать до середины поля, засчитав гол. Тем не менее, после апелляций хозяев и совещания двух рефери было принято решение отменить взятие ворот.
Примечательно, что оставшиеся минуты в атаке больше времени провели хозяева, но победу вырвать не смогли.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Аданаспор — Истанбул Башакшехир 1:1
Голы: Гейе, 52 — Аттамах, 43.
Аданаспор: Акьюз — Диди, Диниз, Рамос, Дигао — Йылмаз, Фогиньо - Коман, Гейе (Эдгар, 90+6), Оздемир (Кескин, 87) — Дерели (Уруч, 67).
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Иртегюн, Епуряну, Учар (Наполеони, 83) — Аттамах, Эмре — Вишча, Моссоро, Андер (Мадурейра, 58) — Батдал (Пектемек, 65).
Предупреждения: Диниз, Эгрибайат — Епуряну, Эмре.
Бешикташ продолжает погоню
Газиянтепспор мог выйти вперед в начале встречи. Кангва вышел на свидание с вратарем, который выбежал за пределы штрафной, но защитники хозяев подстраховали Фабри.
Затем было несколько моментов у лучшего бомбардира чемпионата Тосуна. Сначала форвард попал в руку защитнику, а затем пробил выше ворот.
Дальше в игру включился Абубакар. Сначала камерунец, вывалившись один на один с Дегирменчи, пробил слабо — вратарь забрал мяч без проблем. Второй свой шанс, более сложный, форвард реализовал: прекрасный удар в дальнюю девятку. Кроме того, нападающий еще и божил финтами.
Гости имели несколько хороших моментов сравнять счет. Райторал выходил сам на сам с Фабри, но не смог переиграть вратаря, а Дави просто пальнул выше.
На 79-й минуте Бешикташ мог закрывать игру: Абубакар заработал пенальти, но Озьякуп не смог пробить Дегирменчи.
Обзор игры можно посмотреть здесь
.
Бешикташ — Газиянтепспор 1:0
Гол: Абубакар, 41.
Бешикташ: Фабри — Марсело, Родольфо (Бек, 72), Тошич, Генул — Хатчинсон, Арслан (Инлер, 53) - Озьякуп, Абубакар, Куарежма — Тосун (Фрай, 89).
Газиянтепспор: Дегирменчи — ван Хинтюм, Фатау, Низам, Ярдымджы - Каяли, Йылдыз (Килич, 71) - Райторал, Гилас, Парлак (Дави, 63) - Кангва (Чынар, 86).
Предупреждения: Кангва, Низам.
На 79-й минуте Озьякуп не реализовал пенальти.
Галатасарай разбил Аланиюспор
Команды обменялись моментами в начале поединка, затем же Львы взяли контроль над игрой в свои руки. Тем не менее, гол пришел со стандарта. Снайдер навесил со штрафного, а де Йонг замкнул подачу.
Аланияспор достаточно неожиданно сравняла счет. Эмир подал с фланга, а Шахбаззаде оторвался от защитника хозяев и забил головой.
Переломный момент случился на 45-й минуте. Затяжная атака, в которой арбитр должен был ставить 11-метровый в ворота гостей, закончился тем, что Гассама занес круглого в свои же ворота.
Во втором же тайме Галатасарай добил оппонента. Сначала Снайдер забил эффектный гол, красиво перебросив вратаря.
Голландский хавбек был в ударе в этот вечер. Через четыре минуты после своего гола, Уэсли отдал уже вторую голевую передачу в поединке — на ближней штанге пас замкнул Дердийок. Третий ассист Снайдер выкатил на Жозуэ, который поразил уже пустые ворота.
Обзор игры можно посмотреть здесь
.
Галатасарай — Аланияспор 5:1
Голы: де Йонг, 30, Гассама, 45 (в свои ворота), Снайдер, 51, Дердийок, 55, Жозуэ, 80 - Шахбаззаде, 39.
Галатасарай: Муслера — Сарыоглу, Кайя, Балта, Кароль — де Йонг, Инан (Алтынтоп, 46) – Озтекин, Снайдер, Брума – Дердийок (Жозуэ, 74).
Аланияспор: Зламал — Гассама (Картал, 58), Абдулайе, Гарсия, Н'Сакала — Кандеяш, Ялчинер, Акбада — Карача (Айите, 54), Эмир, Шахбаззаде (Иравул, 85).
Предупреждения: Брума, Снайдер, Де Йонг — Гарсия, Картал.
Удален: Картал, 89.
Фенербахче: снова проблемы с игрой, но победа
Фенербахче провел очередной невнятный матч. Трабзон, играя вдесятером с 27-й минуты, больше бил по воротам, делал это точнее.
Соуза пробивал головой после навеса Ленса, а Эрдоан, который находился на ленточке ворот, не позволил мячу пересечь линию ворот рукой, за что и получил красную карточку. Кроме того, Фенер получил право пробить пенальти, который реализовал Фернандао.
Второй гол гости забили в контратаке: Ленс убежал в отрыв и выкатил передачу на Соу, который с нескольких метров расстрелял Кыврака.
Связка Ленс-Соу работала здорово, первый создавал, но второй порол моменты. Голландец решил взять игру на себя, получив передачу от сенегальца, Джермейн сам забил третий гол.
Трабзон наиграл хотя бы на один мяч, однако хозяевам не хватало везения, да и Демирел провел хороший поединок.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Трабзонспор — Фенербахче 0:3
Голы: Фернандао, 29 (с пенальти), Соу, 40, Ленс, 67.
Трабзонспор: Кыврак — Явру, Дюрица, Демирок, Акбаш — Кастильо (Вурал, 62), Йокушлу — Онази (Языджы, 46), Экиджи, Эрдоан — Н'Дойе.
Фенербахче: Демирел — Озбайраклы, Кьяер, Нойштедтер, Кейбаши — Соуза, Топал, Потук (Туфан, 71) - Соу (Шаэшуэ, 71), Ленс (Учан, 84) — Фернандао.
Предупреждения: Н'Дойе, Демирок — Топал, Фернандао, Кейбаши.
Удален: Эрдоан, 27.
Одной строкой:
Ризеспор потерпел уже девятое поражение в нынешнем сезоне, Османлыспор же вышел на шестое место.
Ризеспор — Османлыспор 0:1
Гол: Чагыран, 90 (с пенальти).
Ризеспор: Диалло — Обоабона (Петруччи, 80) Яаакуби, Оваджыклы (Акьюз, 18), Чек — Ялчын, Саадане — Чалаян, Яншер (Исмаэль, 87), Тушинский — Квеуке.
Османлыспор: Карчемарскис — Пинту, Чюрюксу, Прохазка, Вршаевич — Ндиайе, Чагыран, Гювен (Махер, 80) — Умар (Деларж, 74), Регаттен — Вебо (Кылычаслан, 89).
Предупреждения: Ялчын, Чалаян, Тушинский — Чагыран.
На 67-й минуте Яншер не реализовал пенальти.
Кайзериспор прервал свою серию из пяти поражений победив Карабюкспор, который не побеждает уже четыре игры кряду.
Кайзериспор — Кардемир Карабюкспор 2:0
Голы: Туруч, 17 (с пенальти), Веллитон, 84.
Кайзериспор: Йылдырым — Гулен (Стеванович, 54), Мабиала, Кана-Бийик, Караер — Соу , Мияйлович — Накулма (Илиман, 84), Туруч (Дуруер, 72), Булут - Веллитон.
Карадемир Карабюкспор: Факкини — Бийого, Нункеу, Башдаш, Зенгин (Асланташ, 89) — Кокалович, Депе (Гэман, 18, Лазаревич, 89) — Зэц, Траоре, Гюльселям — Ятабаре.
Предупреждения: Туруч, Мабиала — Гюльселям, Башдаш.
Удален: Нункеу, 15.
Для Акхисара это первая победа за три игры, Коньяспор же прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию.
Акхисар Беледиеспор - Коньяспор 1:0
Гол: Важ Те, 82.
Акхисар Беледиеспор: Корк — Лопеш, Османпаша, Ташделен, Куштодиу - Сиссоко, Чевикер — Айик (Важ Те, 66), Озер (Мугдат Челик, 77), Байрам — Родальега (Айдоду, 90+1).
Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Йонссон, Вукович, Услу — Фындыклы, Милошевич (Сонмез, 89) - Чамдалы, Хаджахметович (Рангелов, 46), Шахинер — Байич (Хора, 76).
Предупреждения: Ташделен, Важ Те, Сиссоко - Хаджахметович.
Антальяспор продолжает подниматься вверх, Касымпаша же прервала двухматчевую выигрышную серию.
Антальяспор — Касымпаша 2:1
Голы: Макун, 54, Рамон, 90 — Койта, 47.
Антальяспор: Форнецци — Айтач, Анжело, Челюстка, Чико — Куртулуш (Хорич, 81), Макун (Рамон, 76) — Данило (Озкан, 59), Кадах, Этаме - Это'О.
Касымпаша: Кесе — Сары, Попов, Тити, Веньо — Павелка, Садику - Торун (Шахин, 69), Каштру, Эдуок (Кираз, 85) — Койта.
Предупреждения: Куртулуш, Макун, Озкан, Рамон — Каштру, Павелка, Шахин.
Бурсаспор снова уступил на выезде. На этот раз пострадали Бело-зеленые от Генчлербирлиги.
Генчлербирлиги — Бурсаспор 3:1
Голы: Гюрлер, 4, 77, Чифтчи, 77 — Канатсызкуш, 17.
Генчлербирлиги: Хопф — Чифтчи, Чалык, Политевич, Оуз — Шахин, Иссах — Халили (Милинкович, 74), Карабулут, Гюрлер (Сцекич, 90) — Мурики (Матей, 62).
Бурсаспор: Текин — Фати, Бехич, Эртугрул, Озгенч - Юдже (Бакыш, 86), Хоркера — Дель Валье (Кыса, 59), Йылмаз, Баталиа — Канатсызкуш (Йылдырым, 70).
Турнирная таблица:
Сборная тура (3-5-2):
Дегирменчи (Газиянтепспор) — Оуз (Генчлербирлиги), Кароль (Галатасарай), Пинту (Османлыспор) — Чагыран (Османлыспор), Снайдер (Галатасарай), Гюрлер (Генчлербирлиги), Ленс (Фенербахче), Аттамах (Башакшехир) — Дердийок (Галатасарай), Абубакар (Бешикташ).
Бомбардиры:
Тосун (Бешикташ) — 10;
Байич (Коньяспор) — 8;
Дердийок (Галатасарай), Траоре (Карабюкспор), Озтекин (Галатасарай), Соу (Фенербахче), Гюрлер (Генчлербирлиги) — 7;
Веллитон (Кайзериспор), ван Перси (Фенербахче), Баталиа (Бурсаспор) — 6;
Ассистенты:
Снайдер (Галатасарай) — 8;
Ленс (Фенербахче) — 7;
Баталиа (Бурсаспор), Туруч (Кайзериспор), Брума (Галатасарай), Куарежма (Бешикташ) — 5.
Следующий тур:
Игры 17-го тура Суперлиги запланированы на 15-е января — это базовый день.
Данил Горлач, Football.ua