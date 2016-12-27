Турция

Football.ua выделяет самые значимые события 16-го тура турецкой Суперлиги.

Результаты тура:

Башакшехир потерял очки, но остался первым

Хозяева активнее начали матч, угрожая лидеру чемпионата с угловых. Башакшехиру то везло, то на своем уровне играл Бабаджан, несколько раз выручив команду.

Башакшехир забил с первого же момента. На подборе перед штрафной соперника центрхав Аттамах мощно пробил Акьюза.

Аданаспор отыгрался в начале второй половины игры. Бабаджан не смог перехватить прострел Оздемира, а Гейе забил мяч в пустые ворота.

Гостям удалось забить второй мяч. Ассистент главного арбитра даже успел добежать до середины поля, засчитав гол. Тем не менее, после апелляций хозяев и совещания двух рефери было принято решение отменить взятие ворот.

Примечательно, что оставшиеся минуты в атаке больше времени провели хозяева, но победу вырвать не смогли.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Аданаспор — Истанбул Башакшехир 1:1

Голы: Гейе, 52 — Аттамах, 43.

Аданаспор: Акьюз — Диди, Диниз, Рамос, Дигао — Йылмаз, Фогиньо - Коман, Гейе (Эдгар, 90+6), Оздемир (Кескин, 87) — Дерели (Уруч, 67).

Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Иртегюн, Епуряну, Учар (Наполеони, 83) — Аттамах, Эмре — Вишча, Моссоро, Андер (Мадурейра, 58) — Батдал (Пектемек, 65).

Предупреждения: Диниз, Эгрибайат — Епуряну, Эмре.

Бешикташ продолжает погоню

Газиянтепспор мог выйти вперед в начале встречи. Кангва вышел на свидание с вратарем, который выбежал за пределы штрафной, но защитники хозяев подстраховали Фабри.

Затем было несколько моментов у лучшего бомбардира чемпионата Тосуна. Сначала форвард попал в руку защитнику, а затем пробил выше ворот.

Дальше в игру включился Абубакар. Сначала камерунец, вывалившись один на один с Дегирменчи, пробил слабо — вратарь забрал мяч без проблем. Второй свой шанс, более сложный, форвард реализовал: прекрасный удар в дальнюю девятку. Кроме того, нападающий еще и божил финтами.

Гости имели несколько хороших моментов сравнять счет. Райторал выходил сам на сам с Фабри, но не смог переиграть вратаря, а Дави просто пальнул выше.

На 79-й минуте Бешикташ мог закрывать игру: Абубакар заработал пенальти, но Озьякуп не смог пробить Дегирменчи.

Обзор игры можно посмотреть здесь

Бешикташ — Газиянтепспор 1:0

Гол: Абубакар, 41.