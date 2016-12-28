Турция

Полузащитник французского ПСЖ Хатем Бен Арфа может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Напомним, что летом 29-летний атакующий хавбек присоединился к парижанам на правах свободного агента, заключив 2-летний контракт.

По информации RMC, Фенербахче направил в ПСЖ запрос по аренде Бен Арфа.

В то же время предполагается, что парижский клуб пока раздумывает над предложением Канареек.

Интересно, что Фенербахче пытался подписать француза еще летом, но тот предпочел перейти в ПСЖ.

В текущем сезоне Бен Арфа отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 ассистами.