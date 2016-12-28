Турция

Гуанчжоу Эвергранд заинтересован в нападающем Галатасарая Лукасе Подольски.

Подольски перешел в Галатасарай перед началом прошлого сезона. За это время немец сумел стать лидером турецкого клуба.

По информации Bild, Гуанчжоу предлагает Львам 20 млн евро за трансфер Лукаса, а самому игроку – оклад в 9 млн евро в год. Это в 2 раза больше, чем Подольски сейчас зарабатывает в Китае.

В этом сезоне на счету Лукаса 3 гола в 9 матчах турецкой Суперлиги.

Контракт немца с турецким клубом рассчитан до лета 2018 года.