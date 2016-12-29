Турция

Экс-голкипер киевского Динамо Александр Рыбка может продолжить карьеру в Турции.

Напомним, несколько дней назад у 29-летнего Рыбки закончился контракт с Динамо, и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Как сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн посредством своего Твиттера, Рыбка договорился о переходе в Карабюкспор. Согласно источнику, в ближайшее время вратарь прилетит в Турцию для подписания контракта.

Отметим, ранее сообщалось, что в Карабюкспор переходит экс-форвард Шахтера Евгений Селезнев.

После сыгранных 16-ти туров турецкой Суперлиги Карабюкспор с 18-ю очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице.