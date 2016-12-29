Турция

Защитник луганской Зари и сборной Украины Эдуард Соболь попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.

Напомним, что летом 21-летний фулбек, чей контракт принадлежит донецкому Шахтеру, присоединился к луганчанам на правах годичной аренды.

По информации турецкого портала ajansspor.com, Бешикташ нуждается в усилении позиции левого защитника, а приоритетной трансферной целью Черных орлов является именно Соболь.

Отмечается, что стамбульский клуб уже вступил в переговоры с Шахтером по возможному трансферу фулбека сборной Украины, которого Бешикташ хочет переманить уже в январе.

Предполагается, что сначала Черные орлы намерены арендовать Соболя до конца текущего сезона.

В нынешней кампании воспитанник запорожского Металлурга отыграл за Зарю во всех турнирах 18 матчей.

Интересно, что ранее Бешикташ проявлял интерес к другому защитнику Горняков — 27-летнему центрбеку Ярославу Ракицкому.