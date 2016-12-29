Защитник луганской Зари и сборной Украины Эдуард Соболь попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.
Эдуар Соболь, ZARYA-LUGANSK.COM
29 декабря 2016, 23:49
Напомним, что летом 21-летний фулбек, чей контракт принадлежит донецкому Шахтеру, присоединился к луганчанам на правах годичной аренды.
По информации турецкого портала ajansspor.com, Бешикташ нуждается в усилении позиции левого защитника, а приоритетной трансферной целью Черных орлов является именно Соболь.
Отмечается, что стамбульский клуб уже вступил в переговоры с Шахтером по возможному трансферу фулбека сборной Украины, которого Бешикташ хочет переманить уже в январе.
Предполагается, что сначала Черные орлы намерены арендовать Соболя до конца текущего сезона.
В нынешней кампании воспитанник запорожского Металлурга отыграл за Зарю во всех турнирах 18 матчей.
Интересно, что ранее Бешикташ проявлял интерес к другому защитнику Горняков — 27-летнему центрбеку Ярославу Ракицкому.