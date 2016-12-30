Турция

Экс-вратарь киевского Динамо Александр Рыбка продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Напомним, что накануне 29-летний кипер прекратил сотрудничество с киевским клубом.

Как сообщает турецкий портал milliyet.com.tr, вчера Рыбка прибыл в Турцию, где провел переговоры с президентом Карабюкспора Ферудуном Танкутом.

Отмечается, что по итогам встречи стороны заключили предварительное трудовое соглашение, которое рассчитано на 2 года.

Интересно, что ранее стало известно, что Карабюкспором усилится еще одним украинцем — 31-летним форвардом Евгением Селезневым.

После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги Карабюкспор с 18 очками в активе расположился на 11-й позиции турнирной таблицы.