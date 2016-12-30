Турция

Бешикташ согласовал с Шахтером переход левого защитника Эдуарда Соболя.

CNN Turk со ссылкой на Milliyet информирует о том, что Бешикташ договорился с Шахтером об аренде 21-летнего левого защитника Эдуарда Соболя, который в нынешнем сезоне выступает за луганскую Зарю.

Судя по всему, Горняки отзовут футболиста сборной Украины из аренды из третьей команды УПЛ, чтобы отдать того на временной основе Черным Орлам. Ранее сообщалось, что Заря арендовала игрока на год.

В нынешнем сезоне Соболь стал основным футболистом Зари, а также дебютировал за национальную команду.

На счету Соболя 18 матчей за Зарю в первой половине сезона, а также четыре выступления за Сине-желтых.