Турция

Голландский вингер Райан Бабель переходит из Депортиво в Бешикташ.

Официальный сайт Бешикташа сообщает, что голландец уже проходит медосмотр в Стамбуле.

Вскоре с ним должны заключить контракт.

Бабель в сентябре перешел в Депор на правах свободного агента, подписав с клубом контракт на полгода.

Добавим, что Бабель уже выступал в турецкой Суперлиге. До перехода в Аль-Айн, футболист два сезона отыграл в Касымпаше.

В 11-ти матчах за Депортиво Райан забил четыре гола и отдал один ассист.