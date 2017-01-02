Голландский вингер Райан Бабель переходит из Депортиво в Бешикташ.
ФК Бешикташ
02 января 2017, 12:42
Официальный сайт Бешикташа сообщает, что голландец уже проходит медосмотр в Стамбуле.
Вскоре с ним должны заключить контракт.
Бабель в сентябре перешел в Депор на правах свободного агента, подписав с клубом контракт на полгода.
Добавим, что Бабель уже выступал в турецкой Суперлиге. До перехода в Аль-Айн, футболист два сезона отыграл в Касымпаше.
В 11-ти матчах за Депортиво Райан забил четыре гола и отдал один ассист.