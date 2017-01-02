Турция

Голландский полузащитник Райан Бабель заключил трудовое соглашение с турецким Бешикташем.

Напомним, что ранее 30-летний вингер покинул испанский Депортиво, цвета которого защищал с начала нынешнего сезона.

Таким образом голландец, который пребывал в статусе свободного агента, достался Бешикташу абсолютно бесплатно.

Как сообщает официальный сайт стамбульского клуба, после успешного прохождения медосмотра Бабель поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 2,5 года.

Отмечается, что до конца текущего сезона воспитанник амстердамского Аякса заработает в стане Черных орлов 1,2 млн евро, а в последующие два сезона его зарплата составит 2,1 млн евро в год.

Стоит отметить, что новичок Бешикташа уже имеет опыт выступлений в турецкий Суперлиге — с 2013 по 2015 годы он выступал за Касымпашу.

В текущем сезоне Бабель отыграл за Депортиво во всех турнирах 12 матчей, отметившись 5 голами и 1 ассистом.