Турция

Защитник киевского Динамо и сборной Хорватии Домагой Вида близок к смене клубной прописки.

Домагой Вида (слева) в матче против Бешикташа, Фото Ильи Хохлова, Football.ua

Домагой Вида (слева) в матче против Бешикташа, Фото Ильи Хохлова, Football.ua

Напомним, что 27-летний центрбек присоединился к киевлянам в январе 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

По информации турецких СМИ, Вида подпишет с Бешикташем контракт на 3,5 года.

А Черные орлы заплатят Динамо за трансфер хорвата около 5 млн евро.

В текущем сезоне Вида отыграл за команду Сергея Реброва во всех турнирах 24 матча, отметившись 3 голами и 1 ассистом.