Защитник киевского Динамо и сборной Хорватии Домагой Вида близок к смене клубной прописки.
Домагой Вида (слева) в матче против Бешикташа, Фото Ильи Хохлова, Football.ua
03 января 2017, 00:41
Напомним, что 27-летний центрбек присоединился к киевлянам в январе 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.
По информации турецких СМИ, Вида подпишет с Бешикташем контракт на 3,5 года.
А Черные орлы заплатят Динамо за трансфер хорвата около 5 млн евро.
В текущем сезоне Вида отыграл за команду Сергея Реброва во всех турнирах 24 матча, отметившись 3 голами и 1 ассистом.