Турция

Шахтер решил не предоставлять Фенербахче опцию выкупа прав на полузащитника Александра Караваева.

Турецкое издание Sporx.com информирует о том, что Фенербахче не будет иметь возможности выкупить 24-летнего полузащитника Горняков Александра Караваева по истечению арендного соглашения.

Таким образом, летом нынешнего года футболист вернется в стан Горняков, за которых еще не провел ни единого матча.

В последний день декабря Заря посредством своего официального сайта отрапортовала о переходе ведущего игрока команды Александра Караваева, который выступал за луганчан на правах аренды, в Фенербахче. Позже турецкий клуб уточнил, что переговоры по аренде только начались.

Сам вингер заявил, что Заря могла не отпускать его, но в луганском клубе решили не вставлять палки в колеса.

Александр Караваев в текущем сезоне забил шесть голов и отдал два ассиста в 17-ти матчей за Зарю.