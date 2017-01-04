Кобахидзе может перейти в Сивасспор

Полузащитник Ворсклы Сандро Кобахидзе может продолжить карьеру в Турции.
АЛЕКСАНДР КОБАХИДЗЕ, ФОТО ОЛЕГА ДУБИНЫ, FOOTBALL.UA
04 января 2017, 07:21
Грузинский хавбек полтавчан вскоре может стать игроком турецкого Сивасспора, выступающего во втором по силе чемпионате страны, информирует Superligyolu.com.
Сообщается, что клубы ударили по рукам в вопросе по переходу 29-летнего полузащитника. Деталей возможного трансфера пока нет. Ранее была информация о заинтересованности в грузине сразу нескольких клубов.
Напомним, по данным СМИ в Ворскле сокращается финансирование и игрокам предложены новые контракты на худших условиях.
Александр Кобахидзе перебрался в Украину в 2008-м году, успев поиграть за Днепр, Кривбасс, Арсенал, Волынь и Ворсклу, за которую выступает с лета 2016-го.
Кобахидзе в текущем чемпионате сыграл 17 матчей и забил 1 гол.