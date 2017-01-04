Турция

Фланговый защитник лиссабонского Спортинга Жоау Перейра продолжит карьеру в Турции.

О сделке объявила пресс-служба Трабзонспора.

Пока что неизвестно, на каких условиях подписал контракт 32-летний Перейра. Также неизвестна длительность контракта португальца.

Перейра в текущем чемпионате за Львов отыграл 9 матчей.

Перейра также известен по выступлениям за Брагу, Валенсию и Ганновер. Ранее он являлся игроком сборной Португалии, но при Фернанду Сантуше потерял место в Селесао.

Отметим, что Трабзонспор в чемпионате сейчас занимает 12-е место.