Фланговый защитник лиссабонского Спортинга Жоау Перейра продолжит карьеру в Турции.
Перейра (справа), ФК Трабзонспор
04 января 2017, 16:56
О сделке объявила пресс-служба Трабзонспора.
Пока что неизвестно, на каких условиях подписал контракт 32-летний Перейра. Также неизвестна длительность контракта португальца.
Перейра в текущем чемпионате за Львов отыграл 9 матчей.
Перейра также известен по выступлениям за Брагу, Валенсию и Ганновер. Ранее он являлся игроком сборной Португалии, но при Фернанду Сантуше потерял место в Селесао.
Отметим, что Трабзонспор в чемпионате сейчас занимает 12-е место.