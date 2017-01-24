Football.ua отмечает игру украинцев и прорыв в еврокубковую зону команды Самуэля Это'О, а также выделяет смену лидера в турецком чемпионате после матчей 18-го тура.
Результаты тура:
Примечание: Матч Газиянтепспор — Генчлербирлиги, который должен был начаться в воскресенье в 12.30, перенесен на более поздний срок. Причиной стала смерть президента гостей Ильхана Джавджава, стоявшего у руля столичного клуба 39 лет подряд.
Селезнев забивает, Близниченко дебютирует, Караваев снова выходит со скамейки запасных
Из украинцев в Суперлиге пока лишь Евгений Селезнев выходит в стартовом составе своей команды в чемпионате. Украинский форвард вышел в основе на поединок против одного из лидеров турнира — Галатасарая, и помог команде сравнять счет — на 30-й минуте экс-нападающий Шахтера заработал пенальти, который сам и реализовал. Этот мяч стал дебютным для Селезнева на турецком этапе карьеры.
Отметим, что форвард покинул поле на 80-й минуте при счете 1:1. Деликташ, который вышел вместо Селезнева, сумел уже через две минуты отличиться и принести своей команде волевую победу.
В этом матче дебютировал и другой украинец — экс-хавбек Днепра Андрей Близниченко. Полузащитник вышел на поле на 76-й минуте игры вместо крайнего вингера Лазаревича.
Добавим, что Селезнев за свою игру получил оценку 7,1, а Близниченко — 6,1 (WhoScored). Евгений вошел в топ-пятерку футболистов обеих команд по набранным баллам.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Кардемир Карабюкспор — Галатасарай 2:1
Голы: Селезнев, 31 (с пенальти), Деликташ, 82 — Озтекин, 15.
Кардемир Карабюкспор: Шахин — Латовлевич, Башдаш, Нункеу, Зенгин — Гэман – Депе (Кокалович, 86), Гюльселям, Танасе, Лазаревич (Близниченко, 76) – Селезнев (Деликташ, 79).
Галатасарай: Муслера — Сарыоглу, Чалык, Балта, Кароль — Инан, Де Йонг — Ббрума, Жозуэ (Дердийок, 84), Озтекин (Родригес, 65) — Подольски.
Предупреждения: Селезнев, Зенгин, Лазаревич, Деликташ — Подольски, Чалык, Балта.
Удаление: — Балта, 85.
Что касается Александра Караваева, который 18-го января забил первый гол за Фенербахче в Кубке Турции (в ворота Генчлербирлиги — 2:2), появившись в стартовом составе, то на матч против лидера Истанбул Башакшехира хавбек остался в запасе.
Гол Караваева в Кубке:
Впрочем, крайний полузащитник вышел на вторую половину игры, заменив при счете 1:0 автора забитого мяча Туфана. И если турок наиграл на 7,3, то за свою активность украинец получил всего 5,9.
Фенербахче удалось нанести лидеру Истанбул Башакшехиру первое поражение в сезоне. Матч прошел без множества моментов (три удара в створ на обе команды), потому на первый план вышли неуступчивость и умение реализовывать моменты. Единственный гол забил ранее упомянутый Туфан: полузащитник выстрелил с дальней дистанции, рикошет от капитана Эмре дезориентировал Бабаджана и мяч влетел в сетку ворот.
Несмотря на достаточно низкую оценку для Караваева, украинец активно участвовал в атаке, которая привела к назначению пенальти в ворота гостей. Впрочем, Фернандао не забил второй мяч и не успокоил игру.
Убойный момент был у экс-футболиста Зари под конец игры. Ленс ворвался в штрафную и выкатил Александру на 11-метров — Караваев пробил в касание гораздо выше ворот.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Фенербахче — Истанбул Башакшехир 1:0
Гол: Туфан, 28.
Фенербахче: Демирел — Озбайраклы, Шкртел, Кьяер, Калдырым — Соуза, Учан (Нойштедтер, 76), Туфан (Караваев, 46) — Потук, Ленс — Фернандао (Ван Перси, 84)
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Айхан, Епуряну, Учар (Жуниор, 46) — Текдемир, Эмре — Вишча (Мадурейра, 81), Моссоро (Пектемек, 72), Андер — Батдал.
Предупреждения: Соуза, Ленс, Туфан, Фернандао, Потук, Демирел — Учар, Текдемир, Мадурейра
На 74-й минуте матча Фернандао не реализовал пенальти.
Бешикташ воспользовался осечкой Башакшехира и вышел в лидеры
Черные Орлы проводили свой матч в понедельник, потому знали результат лобового противостояния Фенера и Башакшехира.
Бешикташ быстро взялся за дело. Лучший бомбардир команды и чемпионата Тосун головой замкнул подачу Куарежмы на 13-й минуте.
Ближе к концу тайма Тосун покинул поле из-за повреждения, но тут же гости забили второй мяч. Дебютным голом за команду отличился Бабель, который этой зимой перебрался из Депортиво. При этом, голландец забил и несколькими минутами ранее, однако взятие ворот отменили из-за оффсайда.
В начале второй половины Бешикташ заработал пенальти, который реализовал Куарежма, после чего игра была, по сути, сделана.
Хозяева огрызнулись своим 11-метровым, который реализовал Вагнер Лав, но Черные Орлы отличились еще раз — центрбэк Марсело замкнул передачу неугомонного португальского вингера гостей.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Аланияспор — Бешикташ 1:4
Голы: Лав, 54 (с пенальти) — Тосун, 13, Бабель, 39, Куарежма, 48 (с пенальти), Марсело, 73.
Аланияспор: Зламал — Эмир, Парлак, Алкалыч, Гарсия - Айссати, Ландел - Акбада (Плет, 78), Гурье (Нефис, 66), Карача — Лав.
Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Тошич, Генул (Бек, 77) — Хатчинсон, Талиска - Озьякуп (Митрович, 67), Бабель, Куарежма — Тосун (Арслан, 36).
Предупреждения: Гурье — Тосун, Фабри, Куарежма, Бабель.
Одной строкой:
Обе команды выиграли и проиграли в прошлых двух турах, а теперь в очном матче сыграли в сухую ничью.
Акхисар Беледиеспор — Кайзериспор 0:0
Акхисар Беледиеспор: Корк — Лопеш, Османпаша, Ташделен, Байрам - Куштодиу (Адигужел, 82), Сиссоко — Айик (Адын, 66), Озер, Челик (Аду, 53) — Важ Те.
Кайзериспор: Ахамада — Гулен, Мабиала, Кана-Бийик, Караер — Ротман, Лаваль — К.Сонмез, Туруч (Каш, 74), Вурал (Асланташ, 88) - Булут.
Предупреждения: Куштодиу — Ротман, Мабиала, Гулен.
После трех матчей без побед (два поражения + ничья) Коньяспор вернулся на путь борьбы за еврокубковые места. Ризеспор же последние пять игр чередует поражения с победами.
Коньяспор — Ризеспор 2:1
Голы: Милошевич, 4, Байич, 59 — Нияз, 35.
Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Йонссон, Вукович, Дуглас - Чамдалы, Фындыклы - Шахинер, Милошевич (Актав, 90+2), Сонмез (Рангелов, 60) — Байич (Хаджахметович, 72).
Ризеспор: Аккан — Обоабона, Курт, Акьюз, Чек (Айнаоглу, 86) — Нияз (Чалаян, 72), Саадане — Исмаэль, Яншер, Озек (Эдомвоний, 66) — Квеуке.
Предупреждения: Дуглас, Вукович, Байич, Чамдалы — Саадане, Эдомвоний.
Бурсаспор потерпел уже третье поражение кряду, а Аданаспор хоть и не проигрывает четыре поединка подряд (две победы + две ничьи), все еще идет в зоне вылета.
Бурсаспор - Аданаспор 0:1
Гол: Гейе, 84.
Бурсаспор: Текин — Чиназ (Станку, 70), Бехич, Эртугрул, Конук — Фати, Хоркера — Озгенч (Йович, 78), Йылмаз (Йылдырым, 83), Баталиа — Канатсызкуш.
Аданаспор: Итандже — Диниз, Самиджан, Виера, Дигао — Йылмаз (Бахчиван, 90+3), Фогиньо, Алтиндаг - Винисиус (Дерели, 63), Гейе — Рони (Оздемир, 87).
Предупреждения: Конук, Фати, Бехич — Виера, Йылмаз, Дигао.
Антальяспор совершил безумный рывок и занимает уже пятое место в Суперлиге: в первых восьми турах команда не выиграла ни одного матча, сыграв лишь трижды вничью. Свою первую победу Антальяспор добыл лишь 31-го октября, в девятом туре чемпионата. С тех пор коллектив еще семь раз брал по три очка, обыграв крепкий Фенербахче и сыграв вничью с Башакшехиром, проиграв лишь однажды за девять матчей.
Османлыспор — Антальяспор 1:2
Голы: Вебо, 45 — Этаме, 89, Это'О, 90+2.
Османлыспор: Карчемарскис — Демир, Пинту, Прохазка, Вршаевич — Махер, Чагыран, Гювен — Умар, Регаттен — Вебо (Бифума, 78).
Антальяспор: Форнецци — Айтач, Анжело, Челюстка, Дурсун — Йылдырым (Озкан, 77), Шарлес (Куртулуш, 59) - Данило (Рамон, 63), Кадах, Этаме - Это'О.
Предупреждения: Гювен, Чагыран — Йылдырым, Дурсун, Кадах.
Перед очной битвой команды были соседями в турнирной таблице, но Трабзонспору удалось оторваться от Касымпаши.
Касымпаша - Трабзонспор 0:1
Гол: Мас, 45+1.
Касымпаша: Кесе — Сары, Попов, Тити, Веньо — Павелка (Эдуок, 72), Садику - Торун (Шахин, 86), Биюк, Дурак (Каштру, 46) — Койта.
Трабзонспор: Кыврак — Мас, Дюрица (Акбаш, 46), Демирок, Перейра — Языджы (Эрдоан, 80), Кастильо (Меджани, 74), Йокушлу, Онази (Кара, 87), Шахан — Н'Дойе.
Предупреждения: Дурак, Сары, Эдуок, Торун — Перейра, Йокушлу, Языджы, Кыврак.
Турнирная таблица:
Сборная тура (3-5-2):
Корк (Акхисар) — Анжело (Антальяспор), Башдаш (Карабюкспор), Шкртел (Фенербахче) — Куарежма (Бешикташ), Шахан (Трабзсонспор), Кадах, Этаме (оба — Антальяспор), Милошевич (Коньяспор) - Вебо (Османлыспор), Байич (Коньяспор).
Бомбардиры:
Тосун (Бешикташ) — 12;
Байич (Коньяспор) — 9;
Озтекин (Галатасарай) — 8;
Дердийок (Галатасарай), Траоре (Карабюкспор), Соу (Фенербахче), Гюрлер (Генчлербирлиги), Лав (Аланияспор) — 7;
Веллитон (Кайзериспор), ван Перси (Фенербахче), Баталиа (Бурсаспор), Квеуке (Ризеспор), Гуйе (Аданаспор) — 6;
Ассистенты:
Снайдер (Галатасарай) — 8;
Ленс (Фенербахче), Куарежма (Бешикташ) — 7;
Баталиа (Бурсаспор), Туруч (Кайзериспор), Брума (Галатасарай), Дуглас (Коньяспор) — 5.
Следующий тур:
Данил Горлач, Football.ua