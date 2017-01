Результаты тура:

Примечание: Матч Газиянтепспор — Генчлербирлиги, который должен был начаться в воскресенье в 12.30, перенесен на более поздний срок. Причиной стала смерть президента гостей Ильхана Джавджава, стоявшего у руля столичного клуба 39 лет подряд.

Селезнев забивает, Близниченко дебютирует, Караваев снова выходит со скамейки запасных

Из украинцев в Суперлиге пока лишь Евгений Селезнев выходит в стартовом составе своей команды в чемпионате. Украинский форвард вышел в основе на поединок против одного из лидеров турнира — Галатасарая, и помог команде сравнять счет — на 30-й минуте экс-нападающий Шахтера заработал пенальти, который сам и реализовал. Этот мяч стал дебютным для Селезнева на турецком этапе карьеры.

Отметим, что форвард покинул поле на 80-й минуте при счете 1:1. Деликташ, который вышел вместо Селезнева, сумел уже через две минуты отличиться и принести своей команде волевую победу.

В этом матче дебютировал и другой украинец — экс-хавбек Днепра Андрей Близниченко. Полузащитник вышел на поле на 76-й минуте игры вместо крайнего вингера Лазаревича.

Добавим, что Селезнев за свою игру получил оценку 7,1, а Близниченко — 6,1 (WhoScored). Евгений вошел в топ-пятерку футболистов обеих команд по набранным баллам.

Кардемир Карабюкспор — Галатасарай 2:1

Голы: Селезнев, 31 (с пенальти), Деликташ, 82 — Озтекин, 15.

Кардемир Карабюкспор: Шахин — Латовлевич, Башдаш, Нункеу, Зенгин — Гэман – Депе (Кокалович, 86), Гюльселям, Танасе, Лазаревич (Близниченко, 76) – Селезнев (Деликташ, 79).

Галатасарай: Муслера — Сарыоглу, Чалык, Балта, Кароль — Инан, Де Йонг — Ббрума, Жозуэ (Дердийок, 84), Озтекин (Родригес, 65) — Подольски.

Предупреждения: Селезнев, Зенгин, Лазаревич, Деликташ — Подольски, Чалык, Балта.

Удаление: — Балта, 85.

Что касается Александра Караваева, который 18-го января забил первый гол за Фенербахче в Кубке Турции (в ворота Генчлербирлиги — 2:2), появившись в стартовом составе, то на матч против лидера Истанбул Башакшехира хавбек остался в запасе.

Гол Караваева в Кубке:

Впрочем, крайний полузащитник вышел на вторую половину игры, заменив при счете 1:0 автора забитого мяча Туфана. И если турок наиграл на 7,3, то за свою активность украинец получил всего 5,9.

Фенербахче удалось нанести лидеру Истанбул Башакшехиру первое поражение в сезоне. Матч прошел без множества моментов (три удара в створ на обе команды), потому на первый план вышли неуступчивость и умение реализовывать моменты. Единственный гол забил ранее упомянутый Туфан: полузащитник выстрелил с дальней дистанции, рикошет от капитана Эмре дезориентировал Бабаджана и мяч влетел в сетку ворот.

Несмотря на достаточно низкую оценку для Караваева, украинец активно участвовал в атаке, которая привела к назначению пенальти в ворота гостей. Впрочем, Фернандао не забил второй мяч и не успокоил игру.

Убойный момент был у экс-футболиста Зари под конец игры. Ленс ворвался в штрафную и выкатил Александру на 11-метров — Караваев пробил в касание гораздо выше ворот.

Фенербахче — Истанбул Башакшехир 1:0

Гол: Туфан, 28.

Фенербахче: Демирел — Озбайраклы, Шкртел, Кьяер, Калдырым — Соуза, Учан (Нойштедтер, 76), Туфан (Караваев, 46) — Потук, Ленс — Фернандао (Ван Перси, 84)

Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Айхан, Епуряну, Учар (Жуниор, 46) — Текдемир, Эмре — Вишча (Мадурейра, 81), Моссоро (Пектемек, 72), Андер — Батдал.

Предупреждения: Соуза, Ленс, Туфан, Фернандао, Потук, Демирел — Учар, Текдемир, Мадурейра

На 74-й минуте матча Фернандао не реализовал пенальти.

Бешикташ воспользовался осечкой Башакшехира и вышел в лидеры

Черные Орлы проводили свой матч в понедельник, потому знали результат лобового противостояния Фенера и Башакшехира.

Бешикташ быстро взялся за дело. Лучший бомбардир команды и чемпионата Тосун головой замкнул подачу Куарежмы на 13-й минуте.

Ближе к концу тайма Тосун покинул поле из-за повреждения, но тут же гости забили второй мяч. Дебютным голом за команду отличился Бабель, который этой зимой перебрался из Депортиво. При этом, голландец забил и несколькими минутами ранее, однако взятие ворот отменили из-за оффсайда.

Ryan Babel scored his first goal for Besiktas in tonight's Süper Lig game against Alanyaspor. #ajax [@TheFev] pic.twitter.com/zHL7oyCa9P