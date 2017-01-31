Турция

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Напомним, что 32-летний форвард оставался без клуба с лета 2016 года, когда покинул английский Кристал Пэлас.

Сообщается, что Адебайор уже прошел медосмотр в турецком Истанбул Башакшехир.

Ожидается, что экс-нападающий английских Арсенала, Манчестер Сити и Тоттенхэма поставит свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 1,5 года.

После 19 сыгранных туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги Истанбул Башакшехир с 42 очками в активе расположился на 2-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Бешикташа всего на 2 зачетных балла.