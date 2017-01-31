Турция

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор заключил трудовое соглашение с турецким Истанбул Башакшехир.

Напомним, что 32-летний форвард оставался без клуба с лета 2016 года, когда покинул английский Кристал Пэлас.

Как сообщает официальный сайт стамбульского клуба, после успешного прохождения медосмотра Адебайор поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 1,5 года.

В новой команде экс-нападающий лондонского Арсенала и мадридского Реала будет выступать под 26-м номером.

После 19 сыгранных туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги Истанбул Башакшехир с 42 очками в активе расположился на 2-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Бешикташа всего на 2 зачетных балла.