Турция

Известный боснийский тренер Сафет Сушич принял турецкую команду.

Пресс-служба клуба сообщает, что Сушич подписал контракт с Аланияспором на 18 месяцев.

Сменил он на своем посту Хюсейна Калпара.

Сейчас Аланияспор занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду Сушича отделяет лишь 1 балл.

Сафет ранее работал с Каном, Истанбулспором, Коньяспором, Ризеспором, Анкараспором, Эвианом, а также 5 лет тренировал сборную Боснии и Герцеговины.