Известный боснийский тренер Сафет Сушич принял турецкую команду.
Сафет Сушич (справа), ФК Аланияспор
31 января 2017, 15:27
Пресс-служба клуба сообщает, что Сушич подписал контракт с Аланияспором на 18 месяцев.
Сменил он на своем посту Хюсейна Калпара.
Сейчас Аланияспор занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду Сушича отделяет лишь 1 балл.
Сафет ранее работал с Каном, Истанбулспором, Коньяспором, Ризеспором, Анкараспором, Эвианом, а также 5 лет тренировал сборную Боснии и Герцеговины.