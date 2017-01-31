Турция

Украинский вратарь Кардемир Карабюкспора Александр Рыбка занимается по индивидуальной программе.

В начале января украинский страж ворот присоединился к Кардемир Карабюкспору на правах свободного агента, но в первом же товарищеском поединке получил травму. Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту понадобится от 6 до 8 недель.

Сегодня же официальный сайт клуба опубликовал фотографии с тренировочного занятия команды, на которых видно, как Рыбка занимается отдельно от коллектива. О сроках, когда вратарь сможет получить шанс дебютировать в официальном поединке, не сообщается.

Напомним, что кроме Рыбки в Карабюкспоре выступаю Селезнев и Близниченко, который без ограничений занимались в общей группе.