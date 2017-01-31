Украинский вратарь Кардемир Карабюкспора Александр Рыбка занимается по индивидуальной программе.
александр рыбка, фк кардемир карабюкспор
31 января 2017, 21:23
В начале января украинский страж ворот присоединился к Кардемир Карабюкспору на правах свободного агента, но в первом же товарищеском поединке получил травму. Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту понадобится от 6 до 8 недель.
Сегодня же официальный сайт клуба опубликовал фотографии с тренировочного занятия команды, на которых видно, как Рыбка занимается отдельно от коллектива. О сроках, когда вратарь сможет получить шанс дебютировать в официальном поединке, не сообщается.
Напомним, что кроме Рыбки в Карабюкспоре выступаю Селезнев и Близниченко, который без ограничений занимались в общей группе.