Турция

Тунисский полузащитник Энис Бен-Хатира продолжит свою карьеру в Турции.

Напомним, что Бен-Хатиру выгнали из Дармштадта за помощь экстремистам.

Дело в том, что хавбек связан с организацией Ansaar International, которая связана с террористами на Ближнем Востоке.

Ansaar International занимается сбором денег по всей Германии для помощи экстремистам в Сирии, Сомали, Афганистане и Палестине. В Германии эта организация признана незаконной.

Сегодня стало известно, что футболист продолжит карьеру в клубе Газиянтепспор.

Бен-Хатира является уроженцем Берлина и всю жизнь прожил в Германии. Он также выступал за Гамбург, Айнтрахт и Герту.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету 28-летнего тунисца 1 гол в 11 матчах за Лилий.