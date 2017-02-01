Украинский полузащитник Фенербахче появился на поле на 66-й минуте гостевого поединка против аутсайдера Кайзериспора (вместе с Караваевым вышел и Робин ван Перси, Дик Адвокат шел в ва-банк). На момент выхода на газон счет в игре был равным — 1:1. Однако последний отрезок игры гости провалили и пропустили еще трижды.
Арендованный у Шахтера футболист провел менее 30 минут на поле. По версии WhoScored, украинец заслужил оценку 5,7. Ничем особо приметным Караваев не отличился.
Кайзериспор — Фенербахче 4:1
Голы: Булут, 33, Вурал, 70, 90+5, Веллитон, 88 - Топал, 41
Кайзериспор: Ахамада — Асланташ, Гулен, Кана-Бийик, Каш — Ротман, Лаваль (Нгемо, 66) — Варела, Туруч (Сонмез, 82), Вурал — Булут (Веллитон, 86).
Фенербахче: Демирель — Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Калдырым — Соуза, Топал — Ленс, Учан (Караваев, 66), Потук — Фернандао (Ван Перси, 66).
Предупреждения: Туруч, Каш, Вурал — Потук, Учан, Шкртел.
Кардемир Карабюкспор гостил у Ризеспора. Продолжает восстанавливаться после травмы вратарь Александр Рыбка, а вот Евгений Селезнев и Андрей Близниченко появились в стартовом составе.
На украинскую связку была положена функция созидать и замыкать: Близниченко располагался под Селезневым левее.
Карабюкспор пропустил уже на 6-й минуте: за хозяев забил лучший нападающий команды Квеуке. Несмотря на большее владение мячом, гостям не удалось хотя бы сравнять счет.
Форвард Селезнев провел весь поединок, а вот Близниченко поменяли на 68-й минуте. Первый за свою игру получил — 6,34 (WhoScored), второй — 6,0. На счету Евгения три удара по воротам, Андрей же пробил однажды.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Ризеспор — Кардемир Карабюкспор 1:0
Гол: Квеуке, 6.
Ризеспор: Аккан — Озек (Ялчын, 61), Курт, Обоабона, Исмаэль — Петруччи, Саадане — Чек, Яншер (Чалаян, 71), Акьюз — Квеуке (Эдомвоний, 81).
Кардемир Карабюкспор: Шахин — Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич — Танасе (Бийого, 25), Гюльселям — Депе (Алексе, 81), Зенгин, Близниченко (Танасе, 68) — Селезнев.
Предупреждения: Саадане — Гюльселям, Бийого.
Удален: Саадане, 90+4 (повторное предупреждение).
Бешикташ разобрался с Коньяспором
Захвативший в прошлом туре лидерство Бешикташ, похоже, не собирается так быстро его отдавать конкурентам. В поединке против крепкого Коньяспора подопечыне Гюнеша непринужденно разорвали соперника, а лучший бомбардир Тосун отметился хет-триком.
Хозяева с первых минут взвинтили темп, потому первого гола долго ждать не пришлось. Бабель замкнул навес Талиски.
Второй мяч Черные Орлы забили через 20 минут. Талиска подхватил мяч в центре поля и разогнал молниеносную контратаку: Куарежма убежал и отдал передачу на Озьякупа. 2:0.
Во второй половине игры у хозяев отличался только Тосун (если не считать автогол Тошича). Сначала форвард разобрался в штрафной после ассиста Бабеля, затем замкнул умопомрачительную передачу Куарежмы, а довершил дело голом с пенальти.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Бешикташ — Коньяспор 5:1
Голы: Бабель, 9, Озьякуп, 28, Тосун, 50, 56, 83 (с пенальти) — Тошич, 61 (в свои ворота).
Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Тошич, Генул — Хатчинсон (Инлер, 76), Талиска (Арслан, 67) - Озьякуп, Бабель (Митрович, 89), Куарежма — Тосун.
Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Туран, Вукович, Дуглас - Чамдалы, Фындыклы - Шахинер, Милошевич, Рангелов (Фофана, 64) — Байич (Гора, 76).
Предупреждения: Тосун, Тошич.
Башакшехир вымучал победу на последних секундах:
Команда Авчи еле избежала второй потери очков подряд. Башакшехир принимал Бурсаспор и матч выдался для хозяев очень сложным. Несмотря на то, что гости преимущественно оборонялись, вскрыть их оборону было той еще задачей.
Вторая команда чемпионата запорола множество моментов, а в некоторых ситуациях выручал вратарь или удача.Хозяева добились победы на 90+3 минуте. Вышедший на замену Кахведжи замкнул прострел капитана Эмре.
Башакшехир добыл важнейшие три очка на фоне поражения Фенербахче и победы основного конкурента — Бешикташа.
Обзор игры можно посмотреть здесь
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Истанбул Башакшехир — Бурсаспор 1:0
Гол: Кахведжи, 90+3.
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Айхан, Епуряну, Жуниор — Текдемир, Эмре — Вишча, Моссоро (Кахведжи, 80), Андер (Мадурейра, 60) — Батдал (Пектемек, 72).
Бурсаспор: Текин — Йович, Бехич, Эртугрул, Конук — Чиназ (Хоркера, 87), Юдже — Дель Валье (Станку, 80), Йылмаз (Йылдырым, 83), Баталиа — Канатсызкуш.
Предупреждения: Айхан — Чиназ, Конук.
Галатасарай поиздевался над Акхисаром
Галатасарай сумел отгрузить четыре мяча еще в первом тайме, а во второй половине спокойно и уверено довел матч до конца.
Первый гол на счету центрбэка Кайи, который замкнул навес Снайдер. Второе взятие ворот — соло Брумы, который протянул мяч с центра поля, обыгрался в стенку с Подольски, и проткнул вратаря гостей.
Третий гол — это комбинация Подольски и Снайдера, однако вратарь отбил сферу перед собой, благо на добивании оказался Озтекин.
Брума снова продемонстрировал свою силу и качество обводки в моменте с четвертым голом. Вингер воврвался в штрафную, где на замахе несколько раз обманул защитников и пальнул в дальний угол.
Во второй тайме Галатасарай забил еще два гола, полностью уничтожив соперника. 6:0.
Обзор игры можно посмотреть здесь
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Галатасарай — Акхисар Беледиеспор 6:0
Голы: Кайя, 9, Брума, 25, 41, Озтекин, 33, Инан, 79 (с пенальти), Гюмюш, 87.
Галатасарай: Муслера — Сарыоглу, Кайя, Балта, Кароль — Инан, Снайдер — Брума (Гюмюш, 84), Жозуэ, Озтекин (Родригес, 70) — Подольски (Дердийок, 79).
Акхисар Беледиеспор: Озтюрк — Лопеш, Османпаша, Ташделен, Байрам - Аду (Чевикер, 46), Сиссоко — Адын (Челик, 76), Озер, Адигужел (Айик, 46) — Важ Те.
Предупреждения: Аду, Чевикер, Байрам.
Одной строкой:
Антальяспор продолжает путь наверх. Команда добыла уже четвертую победу кряду, выиграв 8 из 10 последних матчей.
Антальяспор - Аланияспор 2:1
Голы: Это'О, 44, 76 — Алкылыч, 41.
Антальяспор: Форнецци — Айтач, Анжело, Челюстка, Чика — Йылдырым, Шарлес (Куртулуш, 70) - Данило (Рамон, 55, Дурсун, 86), Кадах, Этаме - Это'О.
Аланияспор: Йылмаз — Омеруо (Плет, 79), Парлак, Алкалыч, Гарсия — Цавелас, Ландел - Акбада (Айссати, 85), Гурье (Эмир, 66), Карача — Лав.
Предупреждения: Айтач, Йылдырым, Этаме — Гарсия, Караджа, Акбада.
Генчлербирлиги пропускал прошлый тур из-за смерти своего президента, который управлял командой 39 лет.
Генчлербирлиги — Османлыспор 1:1
Голы: Гюрлер, 42 (с пенальти) — Чагыран, 53.
Генчлербирлиги: Хопф — Карабулут, Клару, Политевич, Оуз — Шахин, Иссах — Халили (Мурики, 58), Дуруер (Ринг, 56), Гюрлер — Рэнти (Созен, 75).
Османлыспор: Карчемарскис — Байир, Чюрюксу, Прохазка, Вршаевич (Алтынай, 62) — Пинту, Чагыран, Махер — Умар (Деларж, 75), Регаттен — Вебо (Бифума, 66).
Предупреждения: Оуз, Шахин, Политевич — Прохазка, Чюрюксу.
Трабзонспор добился третьей победы кряду, тогда как для Газиянтепспора продолжается кошмар — команда уже на пять очков отстает от предпоследнего места.
Трабзонспор — Газиянтепспор 4:0
Голы: Кастильо, 15, 49, Языджы, 28, Демирок, 73 (с пенальти).
Трабзонспор: Кыврак — Мас, Дюрица, Демирок, Перейра — Языджы (Меджани, 81), Кастильо, Йокушлу, Онази (Родальега, 66), Шахан — Н'Дойе (Эрдоан, 81).
Газиянтепспор: Виктор — Педросо, Сюме, Уоллас, Ярдымджы - Каяли, Килич (Демир, 82) — Йылдыз, Йылмаз, Кангва (Коларж, 46) - Гилас (Парлак, 82).
Предупреждения: Онази, Демирок — Йылдыз, Педросо, Йылмаз.
Аданаспор продолжает подавать признаки жизни. 16-я команда чемпионата не проигрывает уже в пяти матчах кряду, однако все равно идет в зоне вылета. Впрочем, тенденция положительная.
Аданаспор — Касымпаша 2:0
Голы: Рони, 4, Дигао, 62.
Аданаспор: Итандже — Диди, Кескин, Рамос, Дигао — Алтиндаг (Оздемир, 85), Фогиньо - Коман, Гейе, Винисиус (Рейналдо, 63) — Рони (Дерели, 77).
Касымпаша: Кесе — Сары, Попов, Тити, Веньо — Павелка (Шахин, 67), Садику - Торун (Эдуок, 77), Биюк (Гуанча, 67), Каштру — Койта.
Предупреждения: Кескин, Рони, Фогиньо — Торун.
Турнирная таблица:
Сборная тура (3-5-2):
Шахин (Карабюкспор) — Кайя (Галатасарай), Конук (Бурсаспор), Дигао (Аданаспор) — Брума, Снайдер (оба — Галатасарай), Шахан, Кастильо (оба — Трабзонспор), Куарежма (Бешикташ) — Тосун (Бешикташ), Это'О (Антальяспор).
Бомбардиры:
Тосун (Бешикташ) — 15;
Байич (Коньяспор), Озтекин (Галатасарай) — 9;
Гюрлер (Генчлербирлиги), Лав (Аланияспор), Это'О (Антальяспор) — 8;
Дердийок (Галатасарай), Траоре (Карабюкспор), Соу (Фенербахче), Брума (Галатасарай), Квеуке (Ризеспор) — 7;
Веллитон (Кайзериспор), ван Перси (Фенербахче), Баталиа (Бурсаспор), Гуйе (Аданаспор) — 6;
Ассистенты:
Снайдер (Галатасарай) — 11;
Куарежма (Бешикташ) — 9;
Ленс (Фенербахче) — 7;
Баталиа (Бурсаспор), Туруч (Кайзериспор), Брума (Галатасарай), Дуглас (Коньяспор), Мосорро (Башакшехир) — 5.
Следующий тур:
Данил Горлач, Football.ua