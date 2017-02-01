Результаты тура:

Команды украинцев синхронно уступили

Украинский полузащитник Фенербахче появился на поле на 66-й минуте гостевого поединка против аутсайдера Кайзериспора (вместе с Караваевым вышел и Робин ван Перси, Дик Адвокат шел в ва-банк). На момент выхода на газон счет в игре был равным — 1:1. Однако последний отрезок игры гости провалили и пропустили еще трижды.

Арендованный у Шахтера футболист провел менее 30 минут на поле. По версии WhoScored, украинец заслужил оценку 5,7. Ничем особо приметным Караваев не отличился.

Кайзериспор — Фенербахче 4:1

Голы: Булут, 33, Вурал, 70, 90+5, Веллитон, 88 - Топал, 41

Кайзериспор: Ахамада — Асланташ, Гулен, Кана-Бийик, Каш — Ротман, Лаваль (Нгемо, 66) — Варела, Туруч (Сонмез, 82), Вурал — Булут (Веллитон, 86).

Фенербахче: Демирель — Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Калдырым — Соуза, Топал — Ленс, Учан (Караваев, 66), Потук — Фернандао (Ван Перси, 66).

Предупреждения: Туруч, Каш, Вурал — Потук, Учан, Шкртел.

Кардемир Карабюкспор гостил у Ризеспора. Продолжает восстанавливаться после травмы вратарь Александр Рыбка, а вот Евгений Селезнев и Андрей Близниченко появились в стартовом составе.

На украинскую связку была положена функция созидать и замыкать: Близниченко располагался под Селезневым левее.

Карабюкспор пропустил уже на 6-й минуте: за хозяев забил лучший нападающий команды Квеуке. Несмотря на большее владение мячом, гостям не удалось хотя бы сравнять счет.

Форвард Селезнев провел весь поединок, а вот Близниченко поменяли на 68-й минуте. Первый за свою игру получил — 6,34 (WhoScored), второй — 6,0. На счету Евгения три удара по воротам, Андрей же пробил однажды.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Ризеспор — Кардемир Карабюкспор 1:0

Гол: Квеуке, 6.

Ризеспор: Аккан — Озек (Ялчын, 61), Курт, Обоабона, Исмаэль — Петруччи, Саадане — Чек, Яншер (Чалаян, 71), Акьюз — Квеуке (Эдомвоний, 81).

Кардемир Карабюкспор: Шахин — Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич — Танасе (Бийого, 25), Гюльселям — Депе (Алексе, 81), Зенгин, Близниченко (Танасе, 68) — Селезнев.

Предупреждения: Саадане — Гюльселям, Бийого.

Удален: Саадане, 90+4 (повторное предупреждение).

Бешикташ разобрался с Коньяспором

Захвативший в прошлом туре лидерство Бешикташ, похоже, не собирается так быстро его отдавать конкурентам. В поединке против крепкого Коньяспора подопечыне Гюнеша непринужденно разорвали соперника, а лучший бомбардир Тосун отметился хет-триком.

Хозяева с первых минут взвинтили темп, потому первого гола долго ждать не пришлось. Бабель замкнул навес Талиски.

Второй мяч Черные Орлы забили через 20 минут. Талиска подхватил мяч в центре поля и разогнал молниеносную контратаку: Куарежма убежал и отдал передачу на Озьякупа. 2:0.

Во второй половине игры у хозяев отличался только Тосун (если не считать автогол Тошича). Сначала форвард разобрался в штрафной после ассиста Бабеля, затем замкнул умопомрачительную передачу Куарежмы, а довершил дело голом с пенальти.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Бешикташ — Коньяспор 5:1

Голы: Бабель, 9, Озьякуп, 28, Тосун, 50, 56, 83 (с пенальти) — Тошич, 61 (в свои ворота).

Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Тошич, Генул — Хатчинсон (Инлер, 76), Талиска (Арслан, 67) - Озьякуп, Бабель (Митрович, 89), Куарежма — Тосун.

Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Туран, Вукович, Дуглас - Чамдалы, Фындыклы - Шахинер, Милошевич, Рангелов (Фофана, 64) — Байич (Гора, 76).

Предупреждения: Тосун, Тошич.

Башакшехир вымучал победу на последних секундах:

Команда Авчи еле избежала второй потери очков подряд. Башакшехир принимал Бурсаспор и матч выдался для хозяев очень сложным. Несмотря на то, что гости преимущественно оборонялись, вскрыть их оборону было той еще задачей.

Вторая команда чемпионата запорола множество моментов, а в некоторых ситуациях выручал вратарь или удача.Хозяева добились победы на 90+3 минуте. Вышедший на замену Кахведжи замкнул прострел капитана Эмре.

Башакшехир добыл важнейшие три очка на фоне поражения Фенербахче и победы основного конкурента — Бешикташа.

Обзор игры можно посмотреть здесь

Истанбул Башакшехир — Бурсаспор 1:0

Гол: Кахведжи, 90+3.

Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Айхан, Епуряну, Жуниор — Текдемир, Эмре — Вишча, Моссоро (Кахведжи, 80), Андер (Мадурейра, 60) — Батдал (Пектемек, 72).