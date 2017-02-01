Результаты тура:

Команды украинцев синхронно уступили
Украинский полузащитник Фенербахче появился на поле на 66-й минуте гостевого поединка против аутсайдера Кайзериспора (вместе с Караваевым вышел и Робин ван Перси, Дик Адвокат шел в ва-банк). На момент выхода на газон счет в игре был равным — 1:1. Однако последний отрезок игры гости провалили и пропустили еще трижды.
Арендованный у Шахтера футболист провел менее 30 минут на поле. По версии WhoScored, украинец заслужил оценку 5,7. Ничем особо приметным Караваев не отличился.
Обзор игры можно посмотреть здесь.

Кайзериспор — Фенербахче 4:1
Голы: Булут, 33, Вурал, 70, 90+5, Веллитон, 88  - Топал, 41

Кайзериспор: Ахамада — Асланташ, Гулен, Кана-Бийик, Каш — Ротман, Лаваль (Нгемо, 66) — Варела, Туруч (Сонмез, 82), Вурал — Булут (Веллитон, 86).

Фенербахче: Демирель — Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Калдырым — Соуза, Топал — Ленс, Учан (Караваев, 66), Потук — Фернандао (Ван Перси, 66).

Предупреждения: Туруч, Каш, Вурал — Потук, Учан, Шкртел.

Кардемир Карабюкспор гостил у Ризеспора. Продолжает восстанавливаться после травмы вратарь Александр Рыбка, а вот Евгений Селезнев и Андрей Близниченко появились в стартовом составе.

На украинскую связку была положена функция созидать и замыкать: Близниченко располагался под Селезневым левее.

Карабюкспор пропустил уже на 6-й минуте: за хозяев забил лучший нападающий команды Квеуке. Несмотря на большее владение мячом, гостям не удалось хотя бы сравнять счет.

Форвард Селезнев провел весь поединок, а вот Близниченко поменяли на 68-й минуте. Первый за свою игру получил — 6,34 (WhoScored), второй — 6,0. На счету Евгения три удара по воротам, Андрей же пробил однажды.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Ризеспор — Кардемир Карабюкспор 1:0
Гол: Квеуке, 6.

Ризеспор: Аккан — Озек (Ялчын, 61), Курт, Обоабона, Исмаэль — Петруччи, Саадане — Чек, Яншер (Чалаян, 71), Акьюз — Квеуке (Эдомвоний, 81).

Кардемир Карабюкспор: Шахин — Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич — Танасе (Бийого, 25), Гюльселям — Депе (Алексе, 81), Зенгин, Близниченко (Танасе, 68) — Селезнев.

Предупреждения: Саадане — Гюльселям, Бийого.

Удален: Саадане, 90+4 (повторное предупреждение).

Бешикташ разобрался с Коньяспором

Захвативший в прошлом туре лидерство Бешикташ, похоже, не собирается так быстро его отдавать конкурентам. В поединке против крепкого Коньяспора подопечыне Гюнеша непринужденно разорвали соперника, а лучший бомбардир Тосун отметился хет-триком.

Хозяева с первых минут взвинтили темп, потому первого гола долго ждать не пришлось. Бабель замкнул навес Талиски.

Второй мяч Черные Орлы забили через 20 минут. Талиска подхватил мяч в центре поля и разогнал молниеносную контратаку: Куарежма убежал и отдал передачу на Озьякупа. 2:0.

Во второй половине игры у хозяев отличался только Тосун (если не считать автогол Тошича). Сначала форвард разобрался в штрафной после ассиста Бабеля, затем замкнул умопомрачительную передачу Куарежмы, а довершил дело голом с пенальти.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Бешикташ — Коньяспор 5:1
Голы: Бабель, 9, Озьякуп, 28, Тосун, 50, 56, 83 (с пенальти) — Тошич, 61 (в свои ворота).

Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Тошич, Генул — Хатчинсон (Инлер, 76), Талиска (Арслан, 67) - Озьякуп, Бабель (Митрович, 89), Куарежма — Тосун.

Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Туран, Вукович, Дуглас - Чамдалы, Фындыклы - Шахинер, Милошевич, Рангелов (Фофана, 64) — Байич (Гора, 76).

Предупреждения: Тосун, Тошич.
 
Башакшехир вымучал победу на последних секундах:
 
 
Команда Авчи еле избежала второй потери очков подряд. Башакшехир принимал Бурсаспор и матч выдался для хозяев очень сложным. Несмотря на то, что гости преимущественно оборонялись, вскрыть их оборону было той еще задачей.
 
Вторая команда чемпионата запорола множество моментов, а в некоторых ситуациях выручал вратарь или удача.Хозяева добились победы на 90+3 минуте. Вышедший на замену Кахведжи замкнул прострел капитана Эмре. 
 
Башакшехир добыл важнейшие три очка на фоне поражения Фенербахче и победы основного конкурента — Бешикташа.
 
 
Обзор игры можно посмотреть здесь.
 
Истанбул Башакшехир — Бурсаспор 1:0
Гол: Кахведжи, 90+3.
 
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак, Айхан, Епуряну, Жуниор — Текдемир, Эмре — Вишча, Моссоро (Кахведжи, 80), Андер (Мадурейра, 60) — Батдал (Пектемек, 72).
 

Бурсаспор: Текин — Йович, Бехич, Эртугрул, Конук — Чиназ (Хоркера, 87), Юдже — Дель Валье (Станку, 80), Йылмаз (Йылдырым, 83), Баталиа — Канатсызкуш.

Предупреждения: Айхан — Чиназ, Конук.
 
Галатасарай поиздевался над Акхисаром
 
 
Галатасарай сумел отгрузить четыре мяча еще в первом тайме, а во второй половине спокойно и уверено довел матч до конца.
 
Первый гол на счету центрбэка Кайи, который замкнул навес Снайдер. Второе взятие ворот — соло Брумы, который протянул мяч с центра поля, обыгрался в стенку с Подольски, и проткнул вратаря гостей.
 
Третий гол — это комбинация Подольски и Снайдера, однако вратарь отбил сферу перед собой, благо на добивании оказался Озтекин.
 
Брума снова продемонстрировал свою силу и качество обводки в моменте с четвертым голом. Вингер воврвался в штрафную, где на замахе несколько раз обманул защитников и пальнул в дальний угол.
 
Во второй тайме Галатасарай забил еще два гола, полностью уничтожив соперника. 6:0. 
 
Обзор игры можно посмотреть здесь.
 
Галатасарай — Акхисар Беледиеспор 6:0
Голы: Кайя, 9, Брума, 25, 41, Озтекин, 33, Инан, 79 (с пенальти), Гюмюш, 87.
 

Галатасарай: Муслера — Сарыоглу, Кайя, Балта, Кароль — Инан, Снайдер — Брума (Гюмюш, 84), Жозуэ, Озтекин (Родригес, 70) — Подольски (Дердийок, 79).

Акхисар Беледиеспор: Озтюрк — Лопеш, Османпаша, Ташделен, Байрам - Аду (Чевикер, 46), Сиссоко — Адын (Челик, 76), Озер, Адигужел (Айик, 46) — Важ Те.

Предупреждения: Аду, Чевикер, Байрам.
 
Одной строкой:
 
 
Антальяспор продолжает путь наверх. Команда добыла уже четвертую победу кряду, выиграв 8 из 10 последних матчей.
 
Антальяспор - Аланияспор 2:1
Голы: Это'О, 44, 76 — Алкылыч, 41.
 
Антальяспор: Форнецци — Айтач, Анжело, Челюстка, Чика — Йылдырым, Шарлес (Куртулуш, 70) - Данило (Рамон, 55, Дурсун, 86), Кадах, Этаме - Это'О.
 

Аланияспор: Йылмаз — Омеруо (Плет, 79), Парлак, Алкалыч, Гарсия — Цавелас, Ландел - Акбада (Айссати, 85), Гурье (Эмир, 66), Карача — Лав.

Предупреждения: Айтач, Йылдырым, Этаме — Гарсия, Караджа, Акбада.

Генчлербирлиги пропускал прошлый тур из-за смерти своего президента, который управлял командой 39 лет.

Генчлербирлиги — Османлыспор 1:1
Голы: Гюрлер, 42 (с пенальти) — Чагыран, 53.

Генчлербирлиги: Хопф — Карабулут, Клару, Политевич, Оуз — Шахин, Иссах — Халили (Мурики, 58), Дуруер (Ринг, 56), Гюрлер — Рэнти (Созен, 75).

Османлыспор: Карчемарскис — Байир, Чюрюксу, Прохазка, Вршаевич (Алтынай, 62) — Пинту, Чагыран, Махер — Умар (Деларж, 75), Регаттен — Вебо (Бифума, 66).

Предупреждения: Оуз, Шахин, Политевич — Прохазка, Чюрюксу.

Трабзонспор добился третьей победы кряду, тогда как для Газиянтепспора продолжается кошмар — команда уже на пять очков отстает от предпоследнего места.

Трабзонспор — Газиянтепспор 4:0
Голы: Кастильо, 15, 49, Языджы, 28, Демирок, 73 (с пенальти).

Трабзонспор: Кыврак — Мас, Дюрица, Демирок, Перейра — Языджы (Меджани, 81), Кастильо, Йокушлу, Онази (Родальега, 66), Шахан  — Н'Дойе (Эрдоан, 81).

Газиянтепспор: Виктор — Педросо, Сюме, Уоллас, Ярдымджы - Каяли, Килич (Демир, 82) — Йылдыз, Йылмаз, Кангва (Коларж, 46) - Гилас (Парлак, 82).
 
Предупреждения: Онази, Демирок — Йылдыз, Педросо, Йылмаз.
 
Аданаспор продолжает подавать признаки жизни. 16-я команда чемпионата не проигрывает уже в пяти матчах кряду, однако все равно идет в зоне вылета. Впрочем, тенденция положительная.
 
Аданаспор — Касымпаша 2:0
Голы: Рони, 4, Дигао, 62.
 

Аданаспор: Итандже — Диди, Кескин, Рамос, Дигао — Алтиндаг (Оздемир, 85), Фогиньо - Коман, Гейе, Винисиус (Рейналдо, 63) — Рони (Дерели, 77).

Касымпаша: Кесе — Сары, Попов, Тити, Веньо — Павелка (Шахин, 67)Садику - Торун (Эдуок, 77), Биюк (Гуанча, 67), Каштру — Койта.

Предупреждения: Кескин, Рони, Фогиньо — Торун.

Турнирная таблица:
 
 
Сборная тура (3-5-2):
 
Шахин (Карабюкспор) — Кайя (Галатасарай), Конук (Бурсаспор), Дигао (Аданаспор) — Брума, Снайдер (оба — Галатасарай), Шахан, Кастильо (оба — Трабзонспор), Куарежма (Бешикташ) — Тосун (Бешикташ), Это'О (Антальяспор).

Бомбардиры:

Тосун (Бешикташ) — 15;
Байич (Коньяспор), Озтекин (Галатасарай) — 9;
Гюрлер (Генчлербирлиги), Лав (Аланияспор), Это'О (Антальяспор) — 8;
Дердийок (Галатасарай), Траоре (Карабюкспор), Соу (Фенербахче), Брума (Галатасарай), Квеуке (Ризеспор) — 7;
Веллитон (Кайзериспор), ван Перси (Фенербахче)Баталиа (Бурсаспор), Гуйе (Аданаспор) — 6;

Ассистенты:

Снайдер (Галатасарай) — 11;
Куарежма (Бешикташ) — 9;
Ленс (Фенербахче) — 7;
Баталиа (Бурсаспор), Туруч (Кайзериспор), Брума (Галатасарай), Дуглас (Коньяспор), Мосорро (Башакшехир) — 5.
Следующий тур:
 
 
Данил Горлач, Football.ua