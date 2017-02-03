Турция

Защитник турецкого Бешикташа Душко Тошич заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 32-летний центрбек защищает цвета Черных орлов с лета 2015 года, а его предыдущий трудовой договор истекал в июне 2017 года.

Как сообщает официальный сайт стамбульского клуба, Тошич поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до конца сезона 2018/2019.

Отмечается, что в следующих двух сезонах зарплата серба составит 1,25 млн евро в год. А за каждый выход на поле в футболке Бешикташа он будет дополнительно зарабатывать 4 тыс. евро.

Кроме того, если с января 2017 года по май 2019 года включительно он отыграет за стамбульцев хотя бы 60 матчей, в каждом из которых проведет на поле минимум 45 минут, то его контракт с Черными орлами автоматически продлится еще на один сезон.

В текущем сезоне Тошич отыграл за Бешикташ во всех турнирах 23 матча, отметившись одной результативной передачей.