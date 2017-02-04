Турция

Полузащитник турецкого Бешикташа и сборной Португалии Рикарду Куарежма заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что 33-летний вингер вернулся в стан Черных орлов летом 2015 года (ранее он выступал за стамбульцев с лета 2010 года по января 2013 года), в составе которых в прошлом сезоне стал триумфатором турецкой Суперлиги.

Сообщается, что Куарежма заключил с Бешикташем новый контракт, который рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне португалец отыграл за стамбульцев во всех турнирах 26 матчей, отметившись 5 голами и 12 ассистами.