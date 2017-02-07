Бешикташ продлил Куарежму

Вингер Бешикташа Рикарду Куарежма подписал новое соглашение с клубом.
рикарду куарежма, фк бешикташ
07 февраля 2017, 22:00
Официальный сайт лидера чемпионата Турции отрапортовал о подписании нового контракта с опытным полузащитником команды.
Договор истекает летом 2020-го года. В сезоне 2017/18 и 2018/19 зарплата футболиста будет составлять 2,1 миллиона евро, а в 2019/20 — 1,75 миллиона.
Полузащитник будет получать дополнительно по 4 тысячи евро за каждый проведенный матч.
"Я горд выступать за этот клуб! Бешикташ — навсегда", — написал футболист в своем Instagram.
Напомним, что 33-летний вингер вернулся в стан Черных Орлов летом 2015-го года (ранее он выступал за стамбульцев с лета 2010-го года по январь 2013-го года).
В текущем сезоне португалец отыграл за стамбульцев во всех турнирах 27 матчей, отметившись 5 голами и 12 ассистами.