Бешикташ продлил Куарежму

Турция

Вингер Бешикташа Рикарду Куарежма подписал новое соглашение с клубом.

Официальный сайт лидера чемпионата Турции отрапортовал о подписании нового контракта с опытным полузащитником команды.

Договор истекает летом 2020-го года. В сезоне 2017/18 и 2018/19 зарплата футболиста будет составлять 2,1 миллиона евро, а в 2019/20 — 1,75 миллиона.

Полузащитник будет получать дополнительно по 4 тысячи евро за каждый проведенный матч.

"Я горд выступать за этот клуб! Бешикташ — навсегда", — написал футболист в своем Instagram.

Напомним, что 33-летний вингер вернулся в стан Черных Орлов летом 2015-го года (ранее он выступал за стамбульцев с лета 2010-го года по январь 2013-го года).