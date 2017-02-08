Турция

Чешский полузащитник Даниэль Коларж больше не является игроком Газиянтепспора.

L’Equipe сообщает, что Газиянтепспор отпустил Коларжа и он стал свободным агентом.

Коларж выступал в турецкой команде с лета 2016 года. Чех успел там сыграть 14 матчей во всех турнирах и забить 2 гола.

31-летний хав также выступает за сборную Чехии. На его счету 29 матчей за главную команду страны.

Вполне возможно, что Коларж вскоре перейдет один из чемпионатов, где не закрыто трансферное окно.