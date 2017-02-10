Турция

Форвард Фенербахче Робин Ван Перси получил наказание за свои действия в кубковом матче против Бешикташа (1:0).

5 февраля Фенербахче на выезде разобрался с Бешикташем, тем самым оформив выход в 1/4 финала Кубка Турции — 1:0. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил нападающий гостей Робин Ван Перси.

Дисциплинарный комитет турецкой Федерации футбола уже постфактум рассмотрел действия нападающего в этом матче и принял решение дисквалифицировать его на три матча чемпионата Турции.

Дело в том, что во время празднования гола Ван Перси продемонстрировал фанатам Бешикташа свой язык, а также провоцировал игроков хозяев поля.

Таким образом, 33-летний форвард пропустит матчи своей команды против Бурсаспора, Касымпаши и Газиянтепспора.

Также за свои действия нападающий оштрафован на 5 тысяч евро.

В текущем сезоне голландский форвард провел за свою команду 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.