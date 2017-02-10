Турция

Украинский форвард Кардемир Карабюкспора Евгений Селезнев забил решающий гол в матче в ворота лидера чемпионата — Бешикташ (2:1).

Украинский форвард вышел в стартовом составе на домашний поединок против Черных Орлов. Александр Рыбка и Андрей Близниченко остались вне заявки.

Хозяева повели в счете в начале второго тайма. Удачно сработала замена от Игора Тудора, который только на 46-й минуте выпустил Зэца — футболист отличился на 50-й минуте.

Укрепил лидерство Карабюкспора Евгений Селезнев. Украинец забил на 73-й минуте. Форварда поменяли на Паппа на 90+2 минуте, чтобы потянуть время. При этом, счет был уже 2:1 — Абубакар на 87-й минуте сократил расставание.

Отметим, что портал WhoScored оценил игру украинца в 7,5 баллов — высший балл в составе обоих команд (такую же оценку также получили вратарь хозяев Шахин, а также хавбек гостей Хатчинсон).

Впрочем, Карабюкспор дотерпел и нанес Бешикташу второе поражение в нынешнем чемпионате.