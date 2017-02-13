Украинский форвард Кардемир Карабюкспора Евгений Селезнев забил решающий гол в матче в ворота лидера чемпионата — Бешикташ (2:1).
Экс-Горняк вышел в стартовом составе на домашний поединок против Черных Орлов. Александр Рыбка и Андрей Близниченко остались вне заявки.
Хозяева повели в счете в начале второго тайма. Удачно сработала замена от Игора Тудора, который только на 46-й минуте выпустил Зэца — футболист отличился на 50-й минуте.
Укрепил лидерство Карабюкспора Евгений Селезнев. Украинец забил на 73-й минуте. Форварда поменяли на Паппа на 90+2 минуте, чтобы потянуть время. При этом, счет был уже 2:1 — Абубакар на 87-й минуте сократил расставание.
Отметим, что портал WhoScored оценил игру украинца в 7,5 баллов — высший балл в составе обоих команд (такую же оценку также получили вратарь хозяев Шахин, а также хавбек гостей Хатчинсон).
Впрочем, Карабюкспор дотерпел и нанес Бешикташу второе поражение в нынешнем чемпионате.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Кардемир Карабюкспор - Бешикташ 2:1
Голы: Зэц, 50, Селезнев, 73 — Абубакар, 87.
Кардемир Карабюкспор: Шахин — Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич — Танасе (Зэц, 46), Гюльселям — Ятабаре (Депе, 68), Зенгин, Скуалсон — Селезнев (Папп, 90+2).
Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Митрович, Генул — Хатчинсон, Талиска - Озьякуп (Арслан, 61), Бабель (Абубакар, 73), Куарежма — Тосун.
Предупреждения: Адриано, Генул, Куарежма.
Караваев вне заявки
Арендованный у Шахтера полузащитник Александр Караваев вторую игру кряду (в матче Кубка против Бешикташа просидел на скамейке запасных) не получает игровые минуты. Наставник Фенербахче Дик Адвокаат не включил украинца в список 18-ти на выездную встречу против Бурсаспора.
Гости активнее начали игру и вскоре Ленс заработал пенальти: вингер простреливал в штрафную, а мяч попал в руку защитнику. 11-метровый реализовал Соу. В этом моменте арбитр наградил Йовича и Джермейна горчичниками за то, что футболисты потолкались перед ударом с точки.
Вскоре, футболист Бурсаспора снова сфолил на голландце и был вынужден покинуть поле уже на 43-й минуте. Хозяева остались в меньшинстве перед самым перерывом, еще и проигрывали в счете.
Во втором тайме гости должны были забивать второй мяч и закрывать игру. Шикарный шанс себе создал Потук, который пробираясь с центра поля обыграл на своем пути почти всю защиту, но не сумел пробить Текина.
У Бурсаспора практически ничего не выходило, но свой шанс хозяева нашли. После дальнего заброса со штрафного, мяч попал в руку Кьяера. Баталиа забил пенальти, а у гостей оставалось меньше десяти минут на то, чтобы вырвать победу в хорошо складывающемся матче. Впрочем, подопечным Адвоката не хватило времени — 1:1.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Бурсаспор — Фенербахче 1:1
Голы: Баталиа, 88 (с пенальти) — Соу, 23 (с пенальти).
Бурсаспор: Текин — Йович, Бехич, Эртугрул, Сивок — Фати, Юдже (Чиназ, 26) — Дель Валье (Канатсызкуш, 46), Йылмаз (Йылдырым, 77), Баталиа — Станку.
Фенербахче: Демирел — Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Кейбаши — Соуза, Топал — Ленс, Шаэшуэ (Шен, 82), Потук (Туфан, 86) — Соу.
Предупреждения: Фати, Эртугрул, Йович, Бехич, Текин — Ленс, Потук.
Удаление: Йович, 43 (повторное предупреждение).
Провал Башакшехира против Касымпаши
Вторая команда чемпионата Истанбул Башакшехир неожиданно крупно уступила среднячку Суперлиги Касымпаше. Несмотря на подавляющий перевес во владении мячом (30% — 70%), гости не смогли забить, пропустив четыре гола.
Первое результативное действие на счету Тити, который на дальней штанге после углового замкнул скидку кого-то из своих партнеров. Касымпаша решила ковать пока горячо и сразу же провела второй гол — опорники Башакшехира потеряли круглого перед своей штрафной, а Биюк замкнул проникающую в штрафную площадку передачу Эдуока. 2:0 на 13-й минуте.
Ясно, что гости обладающие более качественным подбором футболистов, понеслись вперед. Однако, в этот вечер прекрасно отыграл вратарь Касымпаши Кесе.
Последние же два гола хозяева забили под занавес игры, поймав Башакшехир на контратаках — забивали Эдуок и Каштру.
Обзор игры можно посмотреть здесь.
Касымпаша — Истанбул Башакшехир 4:0
Голы: Тити, 10, Биюк, 13, Эдуок, 82, Каштру, 88.
Касымпаша: Кесе — Сары, Попов, Тити, Веньо — Дурак, Садику - Эдуок (Шала, 82), Биюк (Шахин, 63), Каштру (Илдиз, 90) — Койта.
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Албайрак (Эрдем, 46), Айхан, Епуряну, Жуниор — Текдемир, Эмре — Вишча, Моссоро (Мадурейра, 79), Андер (Батдал, 65) — Пектемек.
Предупреждения: Эдуок — Андер, Эрдем.
Галатасарай не извлек выгоды из потери очков конкурентов:
Львы принимали дома Кайзериспор зная, что три основных соперника за титул допустили осечки. Тем не менее, Галатасарай не смог сократить отрыв от Башакшехира и Бешикташа.
Гости забили в первом же своем моменте. Мабиала замкнул головой навес от Туруча с углового. Второй мяч — практически копия первого взятия ворот. Ассистент тот же, автор гола — Гулен. Дело было на четвертой добавленной к первому тайму минуте, потому хозяева ушли на перерыв шокированными.
У Галатасарая получалось мало, потому подопечные Рикеринка играли обозленно и пытались выпросить пенальти. Шанс был у Подольски, но немцу пришлось перекладывать мяч под нерабочую правую ногу и удар не вышел.
Хозяевам удалось сократить отставание лишь на 89-й минуте: Дердийок замкнул головой подачу от Брумы, опередив на выходе вратаря. Впрочем, Галатасараю не удалось вырвать ничью — 1:2. Напомним, в прошлом туре Кайзериспор уверенно обыграл другого гранда — Фенербахче (4:1).
Обзор игры можно посмотреть здесь
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Галатасарай — Кайзериспор 1:2
Голы: Дердийок, 89 — Мабиала, 29, Гулен, 45+4.
Галатасарай: Муслера — Сарыоглу (Жозуэ, 65), Кайя, Балта, Линнес — Де Йонг, Джиерджи — Брума, Родригес (Гюмюш, 46), Озтекин (Дердийок, 46) — Подольски.
Кайзериспор: Ахамада — Асланташ, Мабиала, Кана-Бийик (Гулен, 17), Каш — Ротман, Лаваль (Соу, 62) — Варела, Туруч, Вурал — Булут (Веллитон, 78).
Предупреждения: Ротман, Каш, Варела.
Одной строкой:
Аланияспор прервала серию из четырех поражений кряду, а Генчлербирлиги не знает вкуса победы уже 3 игры.
Аланияспор — Генчлербирлиги 3:0
Голы: Фернандес, 6, Лав, 45, Акбада, 49.
Аланияспор: Йылмаз — Омеруо, Гассама, Лазич (Парлак, 62) Цавеллас - Акбада (Нефис, 77), Ландел - Карача, Н'Сакала — Фернандес (Плет, 73), Лав.
Генчлербирлиги: Хопф — Караер, Клару, Чифтчи, Оуз — Бади (Мурики, 46), Иссах (Сцекич, 24) — Халили, Ринг (Дуруер, 46), Гюрлер — Великонья.
Предупреждения: Акбада, Лазич — Оуз.
У Османлыспора и Трабзонспора равно противоположные ситуации: первые уже четыре игры не могут выиграть, вторые — столько же матчей подряд побеждают.
Османлыспор — Трабзонспор 0:1
Гол: Шахан, 16.
Османлыспор: Карчемарскис — Байир, Чюрюксу, Демир, Вршаевич — Ндиайе, Чагыран (Деларж, 68), Гювен, Бифума, Регаттен (Кылычаслан, 82) — Вебо (Русеску, 81).
Трабзонспор: Кыврак — Мас, Дюрица, Демирок, Перейра — Языджы, Кастильо (Меджани, 66), Йокушлу (Эрдоан, 76), Онази, Шахан — Н'Дойе (Родальега, 86).
Предупреждения: Демир, Чагыран, Ндиайе, Деларж — Языджы, Йокушлу.
Ризеспор продолжает чередовать успехи с неудачами, а Акхисар прервал трехматчевую безвыигрышную серию.
Акхисар Беледиеспор — Ризеспор 1:0
Гол: Юмлу, 6.
Акхисар Беледиеспор: Корк — Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам - Куштодиу (Аду, 51), Сиссоко — Адын, Озер (Айик, 84), Чевикер — Важ Те (Чикаллеши, 61).
Ризеспор: Аккан — Нияз, Курт, Обоабона, Исмаэль (Носа, 56) — Петруччи, Саадане (Чалаян, 31) — Чек, Яншер (Эдомвоний, 77), Акьюз — Квеуке.
Предупреждения: Лопеш, Корк — Квеуке, Курт.
В матче, где было совершено 28 фолов на обе команды, судья показал 13 желтых карточек, отправив двух игроков гостей отдыхать раньше времени.
Коньяспор — Антальяспор 1:1
Голы: Байич, 59 — Эль Кабир, 45.
Коньяспор: Кырынтылы — Мбамба (Йонссон, 71), Туран (Рангелов, 70), Вукович, Дуглас - Чамдалы, Фындыклы — Хаджахметович (Сонмез, 85), Милошевич, Фофана — Байич.
Антальяспор: Форнецци — Айтач, Анжело, Челюстка, Чико — Йылдырым (Дурсун, 68), Шарлес - Данило (Сандро, 65), Кадах, Эль Кабир - Это'О (Куртулуш, 77).
Предупреждения: Чамдалы, Мбамба, Туран, Дуглас, Сонмез — Данило, Чико, Шарлес, Это'О, Кадах, Форнецци.
Удаления: Чико, 62 (повторное предупреждение), Шарлес, 67 (повторное предупреждение).
В битве двух аутсайдеров Газиянтепспор победил в домашних стенах, что, впрочем, не помогло команде обогнать Аданаспор.
Газиянтепспор - Аданаспор 1:0
Гол: Бен-Хатира, 55.
Газиянтепспор: Виктор — Педросо, Сюме, Уоллас, Ярдымджы — Фатау (Каяли, 70), Кисляк — Марсиньо, Бен-Хатира, Хали (Йылмаз, 46) - Гилас (Кангва, 84).
Аданаспор: Итандже — Диди, Самиджан, Рамос, Дигао — Алтиндаг (Рейналдо, 65), Йылмаз, Коман - Гейе, Винисиус (Оздемир, 58), Рони.
Предупреждения: Йылмаз, Уоллас, Кисляк, Марсиньо, Гилас — Самиджан, Йылмаз.
Турнирная таблица:
Сборная тура (4-4-2):
Кесе (Касымпаша) — Омеруо (Аланияспор), Демирок (Трабзонспор), Юмлу (Акхисар), Анжело (Антальяспор) — Карача (Аланияспор), Биюк, Эдуок (оба — Касымпаша), Туруч (Кайзериспор) - Лав (Аланияспор), Селезнев (Карабюкспор).
Бомбардиры:
Тосун (Бешикташ) — 15;
Байич (Коньяспор) — 10;
Озтекин (Галатасарай), Лав (Аланияспор) — 9;
Гюрлер (Генчлербирлиги), Это'О (Антальяспор), Соу (Фенербахче), Дердийок (Галатасарай) — 8;
Траоре (Карабюкспор), Брума (Галатасарай), Квеуке (Ризеспор), Баталиа (Бурсаспор) — 7;
Веллитон (Кайзериспор), ван Перси (Фенербахче), Гуйе (Аданаспор) — 6;
Ассистенты:
Снайдер (Галатасарай) — 11;
Куарежма (Бешикташ) — 9;
Ленс (Фенербахче), Туруч (Кайзериспор) — 7;
Брума (Галатасарай) — 6;
Баталиа (Бурсаспор), Дуглас (Коньяспор),Мосорро (Башакшехир) — 5.
Следующий тур:
Данил Горлач, Football.ua