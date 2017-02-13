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Селезнев: один за всех

Украинский форвард Кардемир Карабюкспора Евгений Селезнев забил решающий гол в матче в ворота лидера чемпионата — Бешикташ (2:1).

Экс-Горняк вышел в стартовом составе на домашний поединок против Черных Орлов. Александр Рыбка и Андрей Близниченко остались вне заявки.

Хозяева повели в счете в начале второго тайма. Удачно сработала замена от Игора Тудора, который только на 46-й минуте выпустил Зэца — футболист отличился на 50-й минуте.

Укрепил лидерство Карабюкспора Евгений Селезнев. Украинец забил на 73-й минуте. Форварда поменяли на Паппа на 90+2 минуте, чтобы потянуть время. При этом, счет был уже 2:1 — Абубакар на 87-й минуте сократил расставание.

Отметим, что портал WhoScored оценил игру украинца в 7,5 баллов — высший балл в составе обоих команд (такую же оценку также получили вратарь хозяев Шахин, а также хавбек гостей Хатчинсон).

Впрочем, Карабюкспор дотерпел и нанес Бешикташу второе поражение в нынешнем чемпионате.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Кардемир Карабюкспор - Бешикташ 2:1

Голы: Зэц, 50, Селезнев, 73 — Абубакар, 87.

Кардемир Карабюкспор: Шахин — Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич — Танасе (Зэц, 46), Гюльселям — Ятабаре (Депе, 68), Зенгин, Скуалсон — Селезнев (Папп, 90+2).

Бешикташ: Фабри — Марсело, Адриано, Митрович, Генул — Хатчинсон, Талиска - Озьякуп (Арслан, 61), Бабель (Абубакар, 73), Куарежма — Тосун.

Предупреждения: Адриано, Генул, Куарежма.

Караваев вне заявки

Арендованный у Шахтера полузащитник Александр Караваев вторую игру кряду (в матче Кубка против Бешикташа просидел на скамейке запасных) не получает игровые минуты. Наставник Фенербахче Дик Адвокаат не включил украинца в список 18-ти на выездную встречу против Бурсаспора.

Гости активнее начали игру и вскоре Ленс заработал пенальти: вингер простреливал в штрафную, а мяч попал в руку защитнику. 11-метровый реализовал Соу. В этом моменте арбитр наградил Йовича и Джермейна горчичниками за то, что футболисты потолкались перед ударом с точки.

Вскоре, футболист Бурсаспора снова сфолил на голландце и был вынужден покинуть поле уже на 43-й минуте. Хозяева остались в меньшинстве перед самым перерывом, еще и проигрывали в счете.

Во втором тайме гости должны были забивать второй мяч и закрывать игру. Шикарный шанс себе создал Потук, который пробираясь с центра поля обыграл на своем пути почти всю защиту, но не сумел пробить Текина.

У Бурсаспора практически ничего не выходило, но свой шанс хозяева нашли. После дальнего заброса со штрафного, мяч попал в руку Кьяера. Баталиа забил пенальти, а у гостей оставалось меньше десяти минут на то, чтобы вырвать победу в хорошо складывающемся матче. Впрочем, подопечным Адвоката не хватило времени — 1:1.

Обзор игры можно посмотреть здесь.

Бурсаспор — Фенербахче 1:1

Голы: Баталиа, 88 (с пенальти) — Соу, 23 (с пенальти).

Бурсаспор: Текин — Йович, Бехич, Эртугрул, Сивок — Фати, Юдже (Чиназ, 26) — Дель Валье (Канатсызкуш, 46), Йылмаз (Йылдырым, 77), Баталиа — Станку.