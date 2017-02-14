Турция

Хорватский специалист Игор Тудор является фаворитом на пост нового тренера Галатасарая.

Есть информация, что турецкий Галатасарай вскоре должен прекратить сотрудничество с голландским наставником команды Яном Ольде Рикеринком.

L'Equipe со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что фаворитом на пост нового наставника является тренер Карабюкспора Игор Тудор.

Карабюкспор под руководством хорвата занимает 10- место.

Раньше Тудор тренировал Хайдук и ПАОК. Он известен по выступлениям на позиции защитника за Хайдук и Ювентус.

Причина ухода Рикеринка — последние неудачные результаты команды. Так, с начала февраля Львы успели вылететь из Кубка Турции, уступив на стадии 1/8 финала Истанбул Башакшехир (1:2), а также потерпеть домашнее поражение от одного из аутсайдеров турецкой Суперлиги — Кайзериспора (1:2).

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Турции Гаталасарай с 39 очками в активе расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Бешикташа на 5 зачетных баллов.