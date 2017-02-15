Турция

Голландский специалист Ян Ольде Рикеринк уволен с поста главного тренера турецкого Галатасарая.

Стоит отметить, что 53-летний специалист принял стамбульцев в марте 2016 года, а уже через два месяца привел их к победе в Кубке Турции.

Информацию о прекращении сотрудничества с Рикеринком на пресс-конференции подтвердил президент Галатасарая Дурсун Озбек.

В то же время руководитель Львов подчеркнул, что имя нового наставника команды будет названо в самое ближайшее время.

Напомним, что фаворитом в борьбе за вакантную должность наставника Галатасарая считается хорватский специалист Игор Тудор, который сейчас тренирует другого представителя турецкой Суперлиги — Карабюкспор.

Причиной для увольнения Рикеринка стали последние неудачные результаты команды. Так, с начала февраля Львы успели вылететь из Кубка Турции, уступив на стадии 1/8 финала Истанбул Башакшехир (1:2), а также потерпеть домашнее поражение от одного из аутсайдеров турецкого первенства — Кайзериспора (1:2).

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Турции Гаталасарай с 39 очками в активе расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Бешикташа на 5 зачетных баллов.