Турция

Хорватский специалист Игор Тудор назначен на пост главного тренера Галатасарая.

Напомним, вчера Галатасарай отрапортовал о расставании с Яном Ольде Рикеринком.

Уже сегодня клуб объявил имя нового наставника. Как информирует официальный твиттер Галатасарая, новым главным тренером команды стал 38-летний специалист Игор Тудор.

До недавнего времени Тудор возглавлял Карабюкспор. Также он работал в ПАОКе и Хайдуке.

После сыгранных 20-ти туров Галатасарай с 39-ю баллами располагается на 3-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.