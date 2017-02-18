Турция

В 21-м туре турецкой Суперлиги Антальяспор праздновал минимальную победу над Карабюкспором благодаря позднему голу от Самуэля Это'О.

Евгений Селезнев провел на поле весь поединок, отметившись при этом 1 ударом в створ ворот. Кроме этого украинец активно боролся и сделал несколько обостряющих передач. Хавбек Андрей Близниченко всю игру провел на скамье запасных. Третий украинец Карабюкспора, голкипер Александр Рыбка все еще не может играть из-за травмы.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Антальяспора, гол на счету камерунца Самюэля Это'О.

После 21 сыгранного матча в активе Карабюкспора 27 пунктов и 10-е место в турнирной таблице.

Стоит добавить, что недавно Карабюкспор обыграл Бешикташ со счетом 2:1, а Селезнев записал на свой счет победный гол.