Турция

Украинский нападающий турецкого Карабюкспора Евгений Селезнев считает нынешний этап карьеры своеобразным трамплином.

Селезнев перебрался из Шахтера в Карабюкспор этой зимой.

"Я спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить название клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в Карабюкспор из Шахтера. Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю Бешикташ и Галатасарай и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений", — сказал Селезнев.

"Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача — попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед".

"Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в Карабюкспоре, это трамплин. Я всегда хотел играть за такие команды. Говорил всегда, что в Турции самые лучшие болельщики".

В текущем сезоне Селезнев провел за Карабюкспор 6 матчей в турецкой Суперлиге и забил 3 гола.