Украинский нападающий турецкого Карабюкспора Евгений Селезнев считает нынешний этап карьеры своеобразным трамплином.
TWITTER.COM/K_KARABUKSPOR
27 февраля 2017, 08:31
Селезнев перебрался из Шахтера в Карабюкспор этой зимой.
"Я спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить название клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в Карабюкспор из Шахтера. Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю Бешикташ и Галатасарай и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений", — сказал Селезнев.
"Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача — попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед".
"Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в Карабюкспоре, это трамплин. Я всегда хотел играть за такие команды. Говорил всегда, что в Турции самые лучшие болельщики".
В текущем сезоне Селезнев провел за Карабюкспор 6 матчей в турецкой Суперлиге и забил 3 гола.