Турция

Форвард Лукас Подольски продолжит свою карьеру в японской J-Лиге.

Форвард Галатасарая Лукас Подольски объявил, что в летнее трансферное окно перейдет в стан японского клуба Виссел Кобе

"Подтверждаю, что в конце сезона присоединюсь к клубу японской J-Лиги Виссел Кобе. Это новый вызовдля меня, свое решение я объясню позже. Сейчас я полностью сосредоточен на играх за Галатасарай", — написал Подольски в своем Instagram.

За Галатасарай немец выступает с 2015 года. Во всех турнирах он сыграл 64 матча и забил 31 гол.