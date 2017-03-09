Турция

Football Guru вместе с Football.ua заглядывают в турецкий чемпионат, который с недавних пор вызывает повышенный интерес украинских любителей футбола.

Всему виной – наплыв украинцев в Карабюкспор и переход Караваева в Фенербахче. Вот только Рыбка из-за травмы пока не провел ни одной официальной игры, а Близниченко появился лишь в двух матчах. На их фоне Селезнев действительно турецкий король, как прозвали сами турки украинского нападающего. Три мяча, два из которых оказались победными (Галатасараю и Генчлербирлиги) – это относительно приличный показатель. И это в три раза больше, чем в свое время забил Артем Милевский в Газиантепспоре.

Александр Караваев со своей фразой с отсутствием тактики у Дика Адвоката, похоже, продлил себе отпуск до лета. Справедливости ради, дело не только в этих словах, да и произнесены они были уже после того, как Караваев выпал с состава Фенербахче. Причина, почему не играет Караваев прозрачна – он банально слабее Джермейна Ленса и Мирослава Стоха. Сам Фенербахче конкретно заваливает сезон – отставание от лидирующего Бешикташа составляет 12 очков. Очень велика вероятность, что "канарейки" останутся без Лиги чемпионов на следующий сезон – они сейчас четвертые и отстают на восемь очков от идущего вторым Истанбула.

Удивительный сезон проводит команда экс-днепрянина Самуэля Инкума и камерунца Самуэля Это’О Антальяспор. После семи туров «Антальяспор» шел последним. После матча с Ризеспором (1:1, седьмой тур) Это’О не испугался гнева ультрас и отправился на разговор с болельщиками. Один из фанатов клуба не поверил обещаниям африканской легенды о «светлом будущем», на что форвард сделал неожиданное предложение — выплатить собеседнику 100 тысяч евро, если Антальяспор не финиширует в топ-10 по итогам сезона.

Но меркантильный болельщик вряд ли дождется вознаграждения. Антальяспор сейчас борется с Трабзонспором за место в Лиге Европы. На счету самого Это’О – 9 мячей. Столько же у Вагнера Лава, экс-армейца, ныне защищающего цвета Аланьяспора. В гонке бомбардиров с 16 мячами лидирует Дженк Тосун из Бешикташа.

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