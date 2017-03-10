Турция

Football.ua представляет анонс поединка 24-го тура чемпионата Турции между Аланияспором и Фенербахче.

Аланияспор — Фенербахче

Пятница, 19:00, Аланья Оба

Аланияспору и Фенербахче предстоит открыть программу очередного тура чемпионата Турции.

Фенербахче после минимальной победы в прошлом туре над Османлыспором (1:0) подходит к матчу в добром расположение духа и надеется вернуться к победным сериям. В последнее время им не удавалось найти какую-либо сбалансированную игру , но в Алании от команды ждут победы.

У хозяев есть достаточная огневая мощь для того, чтобы противостоять защите Фенербахче, но любой результат, кроме победы гостей, будет воспринят в Стамбуле как разочарование.

Ориентировочные составы:

Аланияспор: Йылмаз — Гассама, Омеруо, Цавелас, Нсакала — Караджа, Саки — Фернандес, Акбаба, Герье — Вагнер Лав

Фенербахче: Фабиано — Озбайраклы, Шкртел, Нойштедтер, Кейбаши — Топал, Туфан — Соу, Потук, Ленс — Робин ван Перси

Не сыграют: Вурал, Алкылыч — Демирел, Кьяер

Дисквалифицирован: Соуза (Фенербахче)

Интересные факты:

- Фенербахче непобедим в 18 из 20 последних матчей в чемпионате.

- В последних 8 матчах с участием Аланияспора в чемпионате было забито больше 2,5 голов.

- В последних 4 матчах с участием Фенербахче в чемпионате было забито меньше 2,5 голов.

- Аланияспор забивал не менее двух мячей в последних трех домашних матчах с Фенербахче во всех соревнованиях.



прогноз 0:2

Артем Голобоков, Football.ua