В субботу Карабюкспор дома принимал Аданаспор. Хозяева поля победили 2:0 благодаря дублю полузащитника Кристиана Тэнасе. В эпизоде со вторым мячом результативную передачу на румына сделал украинский нападающий Евгений Селезнев.

 

Также таранный форвард, которого в Турции фанаты уже успели окрестить "король Селезнев", в одном из эпизодов сумел продемонстрировать великолепную технику.

 

Стоит отметить, что благодаря своим выступлениям за Карабюкспор Евгений вновь получил вызов в сборную Украины.