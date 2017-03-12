Турция

Украинский форвард Карабюкспора Евгений Селезнев отметился результативной передачей, а также продемонстрировал незаурядную технику в игре против Аданаспора (2:0).

В субботу Карабюкспор дома принимал Аданаспор. Хозяева поля победили 2:0 благодаря дублю полузащитника Кристиана Тэнасе. В эпизоде со вторым мячом результативную передачу на румына сделал украинский нападающий Евгений Селезнев.

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev) Мар 11 2017 в 10:09 PST

Также таранный форвард, которого в Турции фанаты уже успели окрестить "король Селезнев", в одном из эпизодов сумел продемонстрировать великолепную технику.

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev) Мар 11 2017 в 10:16 PST

Стоит отметить, что благодаря своим выступлениям за Карабюкспор Евгений вновь получил вызов в сборную Украины.