Турция

Football.ua представляет анонс четырех поединков чемпионата Турции, которые вы сможете увидеть уже сегодня.

Генчлербирлиги — Ризеспор

Воскресенье, 12:30, Анкара, Анкара

Обе команды не радуют своих болельщиков в этом сезоне. Перед Ризеспором сейчас стоит реальная угроза вылета. Команда находится на 16 месте в таблице и из последних пяти матчей проиграла четыре.

Шансы хозяев на победу в этом матче прибавляет количество отсутствующих игроков Ризеспора, включая капитана команды Леонарда Квеуке.

Генчлербирлиги для победы должно хватить создать несколько опасных моментов у ворот соперника.

Ориентировочные составы:

Генчлербирлиги: Хопф — Огуз, Кларо, Политевич,Караер — Шахин, Халили,Исса — Карабулут, Мурики, Гюрлер

Ризеспор: Аккан — Чек, Саадан, Якуби, Исмаил — Петруччи, Ялчин — Эдомвоньи, Нияз, Янчер — Тушиньский

Не сыграют: Мехмети — Обоабона, Квеуке, Курт, Чаглайан

Интересные факты:

- Ризеспор не побеждал в последних 22-х из 23-х матчей в чемпионате Турции.

- Ризеспор проигрывал оба тайма в последних трех матчах.

- Генчлербирлиги не проигрывал в 7 последних матчах в чемпионате Турции.

прогноз 1:0

Истанбул Башакшехир — Кардемир Карабюкспор

Воскресенье, 15:00, Стамбул, Ататюрк Олимпият

Башакшехир сейчас всего на два очка отстает от лидера чемпионата Бешикташа. У них есть огромный стимул держать себя в хорошей форме.

Гости же, в свою очередь, показывает впечатляющие результаты и сейчас занимает восьмое место в таблице.

Но сильная сторона Карабюкспора в этом сезоне — матчи на родном стадионе, на выезде команда никогда не чувствуют себя также комфортно.

В виду этого, хозяева должны набирать свои три пункта в это матче и продолжать борьбу за чемпионство.

Ориентировочные составы:

Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Кайсара, Епуряну, Айхан, Эрдем — Эмре, Текдемир — Ундер, Моссоро, Вишча — Адебайор

Кардемир Карабюкспор: Шахин- Папп, Нунке, Башдаш, Доган - Гюльселам, Поко, Траоре, Лазаревич — Ятабаре, Селезнев

Не сыграют: Батдал, Коркмаз — Зенгин, Латовлевич

Интересные факты:

- Карабюкспор проиграл 17 из последних 19 матчей в чемпионате.

- Башакшехир не проигрывал в 31 матче из 34 последних в чемпионате.

- Карабюкспор проигрывал с разницей в один мяч в последних 3 матчах чемпионата.

прогноз 2:0

Бурсаспор — Аланияспор

Воскресенье, 15:00, Бурса, Тимсах Арена

Во второй половине чемпионата форма Бурсаспора абсолютно не похожа на ту, которая была в первой части сезона, сейчас команда выглядит гораздо хуже.

А вот Аланияспор продолжает улучшать свою игру и результаты.

Учитывая огневую мощь гостей, они должны как минимум не проиграть в этом матче.

Ориентировочные составы:

Бурсаспор: Текин — Йович, Конук, Сивок, Атасаяр — Фати, Юдже — Валье, Баталья, Джон — Йылмаз

Аланияспор: Йылмаз — Гассама, Омеруо, Цавелас, Емир — Караджа, Саки — Фернандес, Акбаба, Герье — Вагнер Лав

Не сыграют: Озчал, Ташдемир, Киса, Йович, Станку — Вурал, Алкылыч, Нскала

Интересные факты:

- В последних 9 играх с участием Аланияспора было забито больше двух мячей.

- Аланияспор не побеждал в последних 10 из 11 матчей чемпионата.

прогноз 1:2

Антальяспор — Бешикташ

Воскресенье, 18:00, Анталья, Анталия Арена

Это будет очень сложный матч между двумя сильными командами. Многое будет зависеть от того, как оправился Бешикташ от своего поединка в Лиге Европы.

В матче можно ожидать много голов, но гости должны все-таки должны доказать, что у них есть все необходимое для того, чтобы выиграть чемпионат.

Ориентировочные составы:

Антальяспор: Форнецци — Челюстка, Чико, Челик, Аятук — Данило, Йылдырым, Шарлес — Это’о, Кадах

Бешикташ: Зенгин — Генул, Тошич, Адриано, Митрович — Озякуп, Хатчинсон — Куарежма, Талиска, Бабель — Тосун

Не сыграют: Куртулуш, Анджело, Рамон — Фильо, Эркин

Интересные факты:

- Бешикташ непобедим в последних 22 матчах чемпионата Турции.

- В последних 10 матчах с участием Антальяспора было забито больше двух мячей.

- Антальяспор пропусказ больше двух мячей в последних 5 матчах против Бешикташа во всех соревнованиях.

прогноз 1:3

Артем Голобоков, Football.ua