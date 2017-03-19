Football.ua представляет анонс четырех поединков чемпионата Турции, которые вы сможете увидеть уже сегодня.
Генчлербирлиги — Ризеспор
Воскресенье, 12:30, Анкара, Анкара
Обе команды не радуют своих болельщиков в этом сезоне. Перед Ризеспором сейчас стоит реальная угроза вылета. Команда находится на 16 месте в таблице и из последних пяти матчей проиграла четыре.
Шансы хозяев на победу в этом матче прибавляет количество отсутствующих игроков Ризеспора, включая капитана команды Леонарда Квеуке.
Генчлербирлиги для победы должно хватить создать несколько опасных моментов у ворот соперника.
Ориентировочные составы:
Генчлербирлиги: Хопф — Огуз, Кларо, Политевич,Караер — Шахин, Халили,Исса — Карабулут, Мурики, Гюрлер
Ризеспор: Аккан — Чек, Саадан, Якуби, Исмаил — Петруччи, Ялчин — Эдомвоньи, Нияз, Янчер — Тушиньский
Не сыграют: Мехмети — Обоабона, Квеуке, Курт, Чаглайан
Интересные факты:
- Ризеспор не побеждал в последних 22-х из 23-х матчей в чемпионате Турции.
- Ризеспор проигрывал оба тайма в последних трех матчах.
- Генчлербирлиги не проигрывал в 7 последних матчах в чемпионате Турции.
прогноз 1:0
Истанбул Башакшехир — Кардемир Карабюкспор
Воскресенье, 15:00, Стамбул, Ататюрк Олимпият
Башакшехир сейчас всего на два очка отстает от лидера чемпионата Бешикташа. У них есть огромный стимул держать себя в хорошей форме.
Гости же, в свою очередь, показывает впечатляющие результаты и сейчас занимает восьмое место в таблице.
Но сильная сторона Карабюкспора в этом сезоне — матчи на родном стадионе, на выезде команда никогда не чувствуют себя также комфортно.
В виду этого, хозяева должны набирать свои три пункта в это матче и продолжать борьбу за чемпионство.
Ориентировочные составы:
Истанбул Башакшехир: Бабаджан — Кайсара, Епуряну, Айхан, Эрдем — Эмре, Текдемир — Ундер, Моссоро, Вишча — Адебайор
Кардемир Карабюкспор: Шахин- Папп, Нунке, Башдаш, Доган - Гюльселам, Поко, Траоре, Лазаревич — Ятабаре, Селезнев
Не сыграют: Батдал, Коркмаз — Зенгин, Латовлевич
Интересные факты:
- Карабюкспор проиграл 17 из последних 19 матчей в чемпионате.
- Башакшехир не проигрывал в 31 матче из 34 последних в чемпионате.
- Карабюкспор проигрывал с разницей в один мяч в последних 3 матчах чемпионата.
прогноз 2:0
Бурсаспор — Аланияспор
Воскресенье, 15:00, Бурса, Тимсах Арена
Во второй половине чемпионата форма Бурсаспора абсолютно не похожа на ту, которая была в первой части сезона, сейчас команда выглядит гораздо хуже.
А вот Аланияспор продолжает улучшать свою игру и результаты.
Учитывая огневую мощь гостей, они должны как минимум не проиграть в этом матче.
Ориентировочные составы:
Бурсаспор: Текин — Йович, Конук, Сивок, Атасаяр — Фати, Юдже — Валье, Баталья, Джон — Йылмаз
Аланияспор: Йылмаз — Гассама, Омеруо, Цавелас, Емир — Караджа, Саки — Фернандес, Акбаба, Герье — Вагнер Лав
Не сыграют: Озчал, Ташдемир, Киса, Йович, Станку — Вурал, Алкылыч, Нскала
Интересные факты:
- В последних 9 играх с участием Аланияспора было забито больше двух мячей.
- Аланияспор не побеждал в последних 10 из 11 матчей чемпионата.
прогноз 1:2
Антальяспор — Бешикташ
Воскресенье, 18:00, Анталья, Анталия Арена
Это будет очень сложный матч между двумя сильными командами. Многое будет зависеть от того, как оправился Бешикташ от своего поединка в Лиге Европы.
В матче можно ожидать много голов, но гости должны все-таки должны доказать, что у них есть все необходимое для того, чтобы выиграть чемпионат.
Ориентировочные составы:
Антальяспор: Форнецци — Челюстка, Чико, Челик, Аятук — Данило, Йылдырым, Шарлес — Это’о, Кадах
Бешикташ: Зенгин — Генул, Тошич, Адриано, Митрович — Озякуп, Хатчинсон — Куарежма, Талиска, Бабель — Тосун
Не сыграют: Куртулуш, Анджело, Рамон — Фильо, Эркин
Интересные факты:
- Бешикташ непобедим в последних 22 матчах чемпионата Турции.
- В последних 10 матчах с участием Антальяспора было забито больше двух мячей.
- Антальяспор пропусказ больше двух мячей в последних 5 матчах против Бешикташа во всех соревнованиях.
прогноз 1:3
Артем Голобоков, Football.ua