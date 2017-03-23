Турция

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Турции.

Бешикташ продолжает следить за футболистами из чемпионата Украины и хочет пригласить защитника Шахтера Ярослава Ракицкого.

В трансферное межсезонье турецкий клуб сделает предложение по Ракицкому в размере 3 миллионов евро. У игрока заканчивается контракт с Шахтером в июне 2018 года, благодаря чему турецкий клуб рассчитывает сбить цену.

Если же Шахтер ответит отказом на это предложение, Бешикташ готов в конце года вступить в переговоры с самим Ракицким и договорить о переходе летом 2018 года в статусе свободного агента.