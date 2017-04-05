Турция

Турецкий Фенербахче составил список игроков, которые могли бы усилить клуб летом.

Коноплянка может перейти в Фенербахче, Getty Images

Коноплянка может перейти в Фенербахче, Getty Images

Руководство Фенербахче продолжает строить планы на летнее трансферное окно и определилось с главными целями, сообщает Sporundibi.

В список возможных новичков Фенербахче вошли четыре игрока группы атаки. Это игрок Шахтера Тайсон, украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка, форвард Вольфсбурга Марио Гомес и вингер лиссабонского Спортинга Жоель Кэмпбелл.

Сообщается, что представители Фенербахче уже выходили на связь с Тайсоном чтобы обсудить возможное сотрудничество. Сам игрок выразил заинтересованность в возможном переходе.

Что касается Коноплянки, то Фенербахче проведет первые переговоры с украинцем уже по окончании сезона, поскольку будущее украинца пока остается неясным. По условиям арендного соглашения Коноплянка может быть выкуплен Шальке.

Стоит отметить, что скауты Фенербахче просмотрели Ярмоленко и Коноплянку во время матча с Хорватией.